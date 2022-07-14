فيدال ينهي رحلته في أوروبا ويعود لأمريكا الجنوبية

الخميس، 14 يوليه 2022 - 11:28

كتب : FilGoal

أرتورو فيدال - إنتر

أعلن نادي فلامنجو البرازيلي ضم أرتورو فيدال لاعب إنتر خلال سوق الانتقالات الصيفية.

عقد فيدال مع إنتر كان سينتهي بنهاية الموسم المقبل لكن الرغبة من الطرفين بالانفصال عجلت الرحيل.

وأفاد النادي عبر موقعه أن فيدال أصبح لاعبا في صفوف فلامنجو.

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كما ظهر اللاعب التشيلي في ملعب ماراكانا في مباراة ربع نهائي كأس البرازيل ضد أتليتكو أم جي.

ويرتدي فيدال القميص رقم 32 مع فلامنجو.

وكانت صحيفة "سبورت" سبق وأن أشارت إلى أن عقد فيدال مع فلامنجو سيكون لموسم واحد فقط، دون وجود خيارات بمد فترة التعاقد.

وخاض فيدال (35 عاما) بقميص إنتر 70 مباراة مع بجميع المسابقات سجل 4 أهداف وقدم 6 تمريرات حاسمة.

وأسهم فيدال في تحقيق لقب الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا والسوبر الإيطالي رفقة النيراتزوري.

وأعلن إنتر ميلان رسميا فسخ تعاقده مع نجم الوسط أرتورو فيدال، تمهيدا لانتقاله مجانا.

وقال إنتر في بيان رسمي: "النادي يعلن توصله لاتفاق لفسخ تعاقد لاعب الوسط الدولي التشيلي أرتورو فيدال بالتراضي".

واختتم "النادي يود شكر أرتورو على عاميه مع النيراتزوري، حيث حصد خلالهما 3 بطولات".

العودة إلى الوطن

فيدال بدأ مسيرته الكروية في موطنه تشيلي مع كولو كولو، وبعد موسمين في فريقهم الأول رحل إلى أوروبا وانضم إلى باير ليفركوزن.

وغادر فيدال بعد أربع سنوات إلى إيطاليا مع يوفنتوس، ثم قضى فترة ثلاثة مواسم قضاها مع بايرن ميونيخ قبل عامين في إسبانيا مع برشلونة.

يذكر أن فلامنجو تأهل إلى ربع نهائي كوبا ليبرتادوريس، باكتساحه ضيفه ديبورتيس توليما الكولومبي بسبعة أهداف مقابل هدف واحد في ملعب ماراكانا بإياب ثمن النهائي.

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آرتورو فيدال فلامنجو إنتر
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