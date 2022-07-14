وكيل فيتوريا: سبب سفر حازم إمام المبكر لحسم التعاقد.. والفارق بين عرض المنتخب والأهلي

كشف كريم أبو سليمان وكيل أعمال روي فيتوريا المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، عن سفر حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة مبكرا لحسم التعاقد.

وأوضح وكيل فيتوريا أن المدير الفني تلقى عروض أكبر بكثير وهو ما عجل بسفر حازم إمام لحسم الأمر واستغرق التفاوض في أول يوم ما يقرب من ست ساعات.

وقال كريم أبو سليمان عبر قناة أون تايم سبورتس: "حازم إمام عرض مشروع طويل الأمد على فيتوريا، وهو ما جعل الأمر مختلفا لوجهة نظره".

وأضاف "كانت هناك اجتماعات عن طريق زووم في البداية، وتم مناقشة كل تفصيلة وتحدث عن كل شيء وبدأ مشاهدة العديد من المباريات للمنتخب".

وتابع وكيل أعمال المدير الفني لمنتخب مصر "فيتوريا عدل في 48 بند من بنود التعاقد بالفعل، حازم إمام وصل البرتغال فجر أول أيام العيد واستغرقت المفاوضات ست ساعات".

وأوضح "البنود الخاصة بالتعاقد تشمل الصلاحيات والأهداف المطلوبة".

وعن رفض المساعدين كشف وكيله "فيتوريا أوضح أنه لا يعمل وحده ولكن بجهاز فني يشمل مساعديه لذلك حرص على تواجدهم معه، ووجود عنصر مصري سيكون مفيدا للطرفين".

وتابع كريم أبو سليمان "حدث تطورات آخر 48 ساعة في المفاوضات وهو ما عجل بسفر حازم إمام، بسبب حصول فيتوريا على عروض بأرقام أكبر".

وشدد "تلقى فيتوريا عرض كبير جدا من الشباب السعودي، ولكنه فضل قيادة المنتخب على الناحية المادية".

واختتم وكيل روي فيتوريا تصريحاته "عرض الأهلي بالفعل أكبر من منتخب مصر ولكن متطلبات قيادة الأندية تكون مختلفة بعض الشيء".

كانت آخر تجارب المدرب البرتغالي هي مع سبارتاك موسكو قبل فسخ التعاقد بالتراضي في شهر ديسمبر الماضي لسوء النتائج.

وسبق للمدرب صاحب الـ52 عاما خوض تجربة في الوطن العربي حينما أشرف على تدريب النصر السعودي في 2019 وقاده للتتويج بلقبي الدوري وكأس السوبر السعودي.

وبدأ المدرب البرتغالي مسيرته في فيلافرانكيانسي البرتغالي ومنه انتقل لبنفيكا تحت 19 عاما ثم فاتيما ثم باكوس فيريرا وفيتوريا جيماريش الذي قاده للفوز بالكأس.

ومن هناك تولى تدريب بنفيكا الذي قاده للفوز بالدوري البرتغالي موسمين متتاليين وفي الثاني توج بالثنائية المحلية بعدما ظفر بالكأس.

كما توج بكأس رابطة الأندية البرتغالية والسوبر البرتغالي.

وحط فيتوريا الرحال في السعودية مع النصر ومنه انتقل لتدريب سبارتاك موسكو كآخر تجربة له حتى الآن.

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