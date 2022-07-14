أحمد علي: الزمالك أكبر من تعمد إهدار ركلة جزاء.. ولم أنم وأنتظر المباراة المقبلة

الخميس، 14 يوليه 2022 - 00:27

كتب : FilGoal

أحمد علي - المقاولون العرب

شدد أحمد علي مهاجم المقاولون العرب على أن الزمالك أكبر من أن ينتظر تعمد لاعب لإهدار ركلة جزاء.

أحمد علي كامل

النادي : المقاولون العرب

المقاولون العرب

وكشف علي أنه لم ينم بسبب ركلة الجزاء المهدرة وينتظر بفارغ الصبر المباراة المقبلة لفريقه.

وخسر المقاولون العرب أمام الزمالك بهدف دون رد، وأهدر أحمد علي ركلة جزاء مع نهاية الشوط الأول.

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وقال أحمد علي عبر قناة الحياة: "لسوء حظي أهدرت 3 ركلات جزاء أمام الزمالك لذلك حدث الكثير من الكلام".

وبسؤاله عن حديثه مع فيريرا مدرب الزمالك أوضح "تدربت معه عام كامل ومن الطبيعي أن أتحدث معه وأصافحه، ما هي المشكلة في ذلك؟".

وشدد علي "نادي الزمالك أكبر بكثير من أن أتعمد إهدار ركلة الجزاء، أنا دائما ما أريد الفوز وأغير على فريقي، ألعب لأي فريق من أجل تحقيق الفوز فقط وهذه شخصيتي".

وأضاف "المقاولون العرب فريق كبير ومحترم وأعد الجميع أنه بنهاية الدوري سيكون الفريق في مكان أفضل".

وتابع مهاجم المقاولون "محمد عودة يقدم الكثير مع الفريق وشاهدتم أداء المقاولون أمام الزمالك، نعاني الفترة الحالية من سوء توفيق وأثق أن الله سيكافئنا على أدائنا ونكون في مركز جيد".

وبسؤاله عن تعليمات محمد عودة في ركلات الجزاء أجاب "بالفعل تحدث معي وجميع اللاعبين على تسديد ركلة الجزاء بقوة، ما لا يعلمه المتابعون أنني أصبحت ثالث لاعب على التوالي يهدر ركلة جزاء للمقاولون وهو ما يضعنا تحت ضغط كبير".

وعن موقفه من الركلات المقبلة شدد "بالطبع سأسدد ركلات جزاء الفترة المقبلة دون مشكلة، لدي شخصية وقوة للتصرف مع أي موقف".

وكشف علي "أقسم بالله أنني لم أنم حتى الآن بعد إهدار ركلة الجزاء وأنتظر بفارغ الصبر المباراة المقبلة لتعويض ذلك".

واختتم أحمد علي تصريحاته "سجلت 94 هدفا في الدوري حتى الآن وهدفي الوصول لنادي المائة، لدي هدفان لم يتم احتسابهما لي بسبب اصطدامها في لاعب آخر".

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