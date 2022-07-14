الحياة تعود لـ ملاعب أوكرانيا في أغسطس.. والموقف حال وجود غارات جوية

يعود الدوري الأوكراني لكرة القدم للحياة من جديد في شهر أغسطس المقبل وسط الحرب الروسية المستمرة.

وأعلن فاديم جوتسيت وزير الشباب والرياضة الأوكرانية عبر صفحته الرسمية: "ستبدأ بطولة الدوري الأوكراني في 23 أغسطس".

وأكمل "اتفقنا على العمل، إجراء تنظيم وعقد المسابقات في ظل الأحكام العرفية".

وأوضح "المباريات ستقام بدون جماهير، وأثناء الغارات الجوية، سيتم إيقاف المباريات ويجب على اللاعبين والمدربين والموظفين الانتقال بسرعة إلى ملجأ".

وانتهى الموسم الماضي من الدوري الأوكراني في شهر فبراير بعد بدء الغزو الروسي.

وحينها كان شاختار دونتسك متقدما على غريمه التقليدي دينامو كييف بفارق نقطتين في صراع اللقب، ولم يتم إعلان الفريق الفائز بالموسم الذي يستكمل.

يذكر أن منتخب أوكرانيا خسر بطاقة التأهل لنهائيات كأس العالم 2022 بالخسارة في نهائي الملحق الأوروبي أمام ويلز شهر يونيو الماضي.

اقرأ أيضا:

خاص – تعرف على مدة غياب ثنائي الأهلي

أمم إفريقيا لكرة اليد - مصر تتأهل بالعلامة الكاملة

خاص - حسم مصير محمد بسام

خاص - موقف طولان من التدريب في الدوري