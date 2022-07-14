الكشف عن تفاصيل إصابة ثنائي سيراميكا كليوباترا

الخميس، 14 يوليه 2022 - 00:14

كتب : FilGoal

الزمالك - سيراميكا كليوباترا

كشف محمد عبد الجواد طبيب سيراميكا كليوباترا، عن تفاصيل إصابة الثنائي محمد حسن ومحمد توني لاعبي الفريق.

محمد توني

النادي : سيراميكا كليوباترا

محمد حسن

النادي : سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

وكانت قد تأكدت غياب الثنائي عن قائمة الفريق المختارة من جانب أحمد سامي المدير الفني لمواجهة الاتحاد السكندري.

وقال عبد الجواد: "محمد حسن يعاني من تمزق قوي في العضلة الخلفية وحصل على 3 حقن بلازما، ومن المقرر أن يعود للمشاركة في المران مع بداية الشهر المقبل".

أخبار متعلقة
قائمة سيراميكا - غياب محمد إبراهيم وتوني أمام الاتحاد السكندري سيراميكا يعلن إصابة كوكو بقطع في الرباط الداخلي للركبة.. ومدة غيابه تاكيس: الأداء ضد سيراميكا لم يكن مثاليا.. ونحاول الفوز لننافس على لقب الدوري طريق الزمالك – بيراميدز يسقط سيراميكا ويتأهل لربع نهائي كأس مصر

وتابع عن محمد توني، قائلا: "مصاب بشد من الدرجة الثانية في العضلة الخلفية بجانب ارتشاح حول العضلة، ويحتاج فترة من 7 إلى 10 أيام حتى يعود للمشاركة في التدريبات من جديد".

وكانت قائمة الفريق جاءت كالآتي:

وجاءت القائمة الـ21 لاعبا كالآتي:

حراسة المرمى: عامر عامر - محمود شكري.

خط الدفاع: خالد صبحي - سيف تقا - محمود البدري - وليد عبد المنعم - مصعب البطاط - علاء عطا - أحمد محسن.

خط الوسط: صالح جمعة - مصطفى ميسي - حسام محمد - محمود نبيل - عبد الرحمن بودي - وينفول كوبينا - كوامي بونسو - شريف دابو.

خط الهجوم: شادي حسين - حمزة مجدي - باسم مرسي - مروان عثمان.

فيما يغيب محمد إبراهيم للايقاف لحصوله على 3 إنذارات.

ويستضيف سيراميكا كليوباترا نظيره الاتحاد غدا -الخميس- على ملعب المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الـ24 من المسابقة.

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز الثاني عشر في جدول الترتيب برصيد 26 نقطة، بينما يحتل الاتحاد السكندري المركز التاسع برصيد 28 نقطة.

اقرأ أيضا:

خاص – تعرف على مدة غياب ثنائي الأهلي

أمم إفريقيا لكرة اليد - مصر تتأهل بالعلامة الكاملة

خاص - حسم مصير محمد بسام

خاص - موقف طولان من التدريب في الدوري

سيراميكا كليوباترا الاتحاد السكندري الدوري المصري محمد التوني
نرشح لكم
أحمد علي: الزمالك أكبر من تعمد إهدار ركلة جزاء.. ولم أنم وأنتظر المباراة المقبلة طبيب الإسماعيلي: إصابة باهر طفيفة.. ولأول مرة في الموسم صفوف الفريق مكتملة كل يغني على ليلاه.. تعادل مخيب يحسم مباراة الجونة وإنبي خبر في الجول - وجهتان محتملتان لـ الشحات لإجراء العملية الجراحية.. ومدة الغياب مران الزمالك - فيريرا يعقد جلسة مع فتوح.. وعبد الشافي يواصل التأهيل بيان - غزل المحلة يشدد على استمرار مصطفى عبده.. وحقيقة مفاوضات شوقي غريب خبر في الجول - الآشعة تثبت إصابة طاهر وهاني.. ومدة العلاج الإسماعيلي يبتعد عن الهبوط.. عبد الرحمن مجدي يقود الدراويش للانتصار على سموحة
أخر الأخبار
أحمد علي: الزمالك أكبر من تعمد إهدار ركلة جزاء.. ولم أنم وأنتظر المباراة المقبلة 3 دقيقة | الكرة المصرية
الحياة تعود لـ ملاعب أوكرانيا في أغسطس.. والموقف حال وجود غارات جوية 11 دقيقة | الكرة الأوروبية
الكشف عن تفاصيل إصابة ثنائي سيراميكا كليوباترا 16 دقيقة | الكرة المصرية
تقارير: صراع بين روما ونابولي لضم ديبالا 36 دقيقة | الكرة الأوروبية
تحقيق في الجول – رعاية اللاعبين الأجانب .. بين تيسير حياة المحترفين في أوروبا والغياب عن الأندية في مصر 39 دقيقة | تقرير في الجول
تقارير برتغالية: 300 مليون يورو.. عرض سعودي خيالي لـ كريستيانو رونالدو 54 دقيقة | الدوري الإنجليزي
طبيب الإسماعيلي: إصابة باهر طفيفة.. ولأول مرة في الموسم صفوف الفريق مكتملة ساعة | الكرة المصرية
كل يغني على ليلاه.. تعادل مخيب يحسم مباراة الجونة وإنبي ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مدرب مصر - مستعد لكل شيء.. من هو روي فيتوريا المدير الفني الجديد للفراعنة 2 فيقا يوقف كهربا 6 أشهر لتخلفه عن سداد الغرامة لصالح الزمالك.. وفي الجول يكشف تفاصيل الحكم 3 عودة: أشعر بالحزن من لاعبي المقاولون لما قاموا به ضد الزمالك.. وسبب استبدال أحمد علي 4 خبر في الجول - الكشف عن راتب فيتوريا مع منتخب مصر