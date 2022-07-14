الكشف عن تفاصيل إصابة ثنائي سيراميكا كليوباترا

كشف محمد عبد الجواد طبيب سيراميكا كليوباترا، عن تفاصيل إصابة الثنائي محمد حسن ومحمد توني لاعبي الفريق.

وكانت قد تأكدت غياب الثنائي عن قائمة الفريق المختارة من جانب أحمد سامي المدير الفني لمواجهة الاتحاد السكندري.

وقال عبد الجواد: "محمد حسن يعاني من تمزق قوي في العضلة الخلفية وحصل على 3 حقن بلازما، ومن المقرر أن يعود للمشاركة في المران مع بداية الشهر المقبل".

وتابع عن محمد توني، قائلا: "مصاب بشد من الدرجة الثانية في العضلة الخلفية بجانب ارتشاح حول العضلة، ويحتاج فترة من 7 إلى 10 أيام حتى يعود للمشاركة في التدريبات من جديد".

وكانت قائمة الفريق جاءت كالآتي:

وجاءت القائمة الـ21 لاعبا كالآتي:

حراسة المرمى: عامر عامر - محمود شكري.

خط الدفاع: خالد صبحي - سيف تقا - محمود البدري - وليد عبد المنعم - مصعب البطاط - علاء عطا - أحمد محسن.

خط الوسط: صالح جمعة - مصطفى ميسي - حسام محمد - محمود نبيل - عبد الرحمن بودي - وينفول كوبينا - كوامي بونسو - شريف دابو.

خط الهجوم: شادي حسين - حمزة مجدي - باسم مرسي - مروان عثمان.

فيما يغيب محمد إبراهيم للايقاف لحصوله على 3 إنذارات.

ويستضيف سيراميكا كليوباترا نظيره الاتحاد غدا -الخميس- على ملعب المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الـ24 من المسابقة.

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز الثاني عشر في جدول الترتيب برصيد 26 نقطة، بينما يحتل الاتحاد السكندري المركز التاسع برصيد 28 نقطة.

اقرأ أيضا:

خاص – تعرف على مدة غياب ثنائي الأهلي

أمم إفريقيا لكرة اليد - مصر تتأهل بالعلامة الكاملة

خاص - حسم مصير محمد بسام

خاص - موقف طولان من التدريب في الدوري