ليست ليلة البلعوطي.. الجونة يبدأ حقبة طلعت يوسف بتعادل مع إنبي

الأربعاء، 13 يوليه 2022 - 23:24

كتب : دعاء نائل

إنبي - الجونة - الدوري المصري

عبد العزيز البلعوطي سجل هدفا في مرماه وتسبب بآخر، فلم تكن ليلته أبدا ليعوض الجونة بعد التأخر بهدفين أمام إنبي.

حسم التعادل مباراة إنبي والجونة على ملعب بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري المصري.

وسجل مصطفى شلبي وجون إيبوكا هدفا إنبي، فيما أهدى عبد العزيز البلعوطي حارس إنبي الهدف الثاني للجونة عن طريق عمرو سعداوي، بعدما قد سجل الأول في مرماه بالخطأ بعد رأسية ارتطمت بالقائم واصطدمت به وسكنت الشباك.

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وفشل الجونة في تحقيق الفوز في أول مباراة تحت قيادة طلعت يوسف المدير الفني الجديد خلفا لـ تامر مصطفى.

بينما استمر غياب فوز إنبي منذ تولي جورفان فييرا قيادة الفريق الذي تعرض لأربع هزائم مؤخرا، اثنين في الدوري، ومثلهما في كأس الرابطة.

وبهذه النتيجة، أصبح إنبي في المركز العاشر برصيد 27 نقطة بينما يأتي الجونة في المركز الـ15 برصيد 23 نقطة.

تشكيل المباراة

بدأ طلعت يوسف أولى مباراياته بهجوم مكون من خالد قمر وكريم طارق وإسلام عبد النعيم.

بينما قاد دينوبيتر جود وجون إيبوكا ومصطفى شلبي هجوم إنبي.

أحداث المباراة

افتتح أصحاب الأرض التسجيل مبكرا في الدقيقة الثانية من عمر اللقاء عن طريق مصطفى شلبي الذي انفرد بالحارس وسددها في شباك الجونة بعد تمريرة من إيبوكا من منتصف الملعب.

وحاول الجونة إدراك التعادل عند الدقيقة 26 عن طريق ألان تشامبادي الذي أرسل تمريرة عرضية من جهة اليمين لداخل منطقة الجزاء لكن شتتها الحارس البلعوطي بقبضة يده.

توالت محاولات الجونة على المرمى لكن تلك المرة من جانب كريم طارق الذي سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لكن تصدى لها الحارس البلعوطي ثم شتتها الدفاع عند الدقيقة 30.

وعند الدقيقة 31 نجح إنبي في تسجيل الهدف الثاني عن طريق إيبوكا بعد تمريرة من مصطفى شلبي ليستغلها الأول ويسددها في الشباك.

الجونة لم يستسلم، وبالفعل قلص الفارق في الدقيقة الـ36 بعد عرضية قابلها إسلام محارب برأسية ارتطمت بالقائم الأيمن ثم ردت في رأس البلعوطي وسكنت الشباك.

عاد إنبي للسيطرة على المباراة من جديد بعد رأسية من إبراهيم القاضي كادت أن تباغت الحارس عماد السيد، لكن مرت خارج الملعب في الدقيقة 44، لينتهي الشوط الأول بتقدم إنبي بهدفين مقابل هدف.

واستغل الجونة خطأ من جانب حارس إنبي لإدارك التعادل عند الدقيقة 68 عن طريق عمرو السعداوي الذي أرسل الكرة من الركلة الثابتة لداخل منطقة الجزاء وغالطت الحارس البلعوطي وسكنت الشباك.

وتواصلت تهديدات إنبي على مرمى الجونة لاقتناص الثلاث نقاط لكن دون فائدة لتنتهي المباراة بالتعادل بهدفين لمثلهما.

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