مران الزمالك - فيريرا يعقد جلسة مع فتوح.. وعبد الشافي يواصل التأهيل

الأربعاء، 13 يوليه 2022 - 22:39

كتب : FilGoal

مران الزمالك

عقد جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك جلسة مع أحمد فتوح الظهير الأيسر على هامش مران الفريق اليوم الأربعاء.

واستأنف الزمالك تدريباته دون راحة على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعدادا لمواجهة غزل المحلة يوم السبت في الدوري.

وأشاد فيريرا بالمستوى الذي ظهر عليه فتوح بعد مشاركته أمام المقاولون العرب ومنحه بعض التعليمات الخاصة.

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ونجح الزمالك في التغلب على المقاولون العرب بهدف دون مقابل ليواصل تصدره لمسابقة الدوري بعد رفع رصيده إلى 54 نقطة.

وواصل محمد عبد الشافي برنامجه التأهيلي على هامش تدريبات الزمالك.

ويعاني عبد الشافي من إصابة عبارة عن كدمة في الركبة والتي تسببت في غيابه خلال الفترة الأخيرة.

وأدى لاعبو الزمالك البدلاء والمستبعدين من مواجهة المقاولون تدريبات بدنية خاصة استعدادا لمواجهة المحلة.

وخصص فيريرا فقرة خاصة في ختام المران لتدريب اللاعبين على إنهاء الهجمة والتسديد على المرمى.

وشارك في تلك الفقرة لاعبو الوسط والهجوم تحت إشراف دانيال ألفيس محلل الأداء.

كما خاض لاعبو الفريق المستبعدين والبدلاء في مواجهة المقاولون الأخيرة تقسيمة.

وركز فيريرا خلال التقسيمة على نقل الكرة من لمسة واحدة في مساحات صغيرة.

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