برشلونة يستهل ودياته الصيفية بالتعادل أمام أولوت

استهل برشلونة ودياته الصيفية بالتعادل بهدف أمام أولوت الذي يبنشط في الدرجة الخامسة في إسبانيا.

وتعادل برشلونة بهدف لمثلة في أول مباريات الفترة التحضيرية قبل بداية الموسم الجديد.

وسجل بيير إيمريك أوباميانج هدف برشلونة عند الدقيقة 28 بينما عادل لـ أولوت إليوي أماجات من ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وظهرت بعض الوجوه الجديدة في تشكيل برشلونة، إذا ضم الأسماء الآتية: تير شتيجن، ديست، ميكا، كيسي، إيز أبدي، نيكو جونزاليس، بابلو توري، أوباميانج، أليكس فالي، أخوماتش، كاساس.

ومن المقرر أن يخوض البلاوجرانا عدة مباريات ضد إنتر ميامي الأمريكي وريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي.

ويستعد فريق برشلونة للسفر إلى الولايات المتحدة السبت المقبل ضمن خطط الفريق في الفترة التحضيرية للموسم الجديد.

وآخر مواجهات البارسا في فترة الإعداد ستكون أمام بوماس المكسيكي في 7 أغسطس المقبل على ملعبه "سبوتيفاي كامب نو" في كأس خوان جامبر.

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