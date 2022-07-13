بيان - غزل المحلة يشدد على استمرار مصطفى عبده.. وحقيقة مفاوضات شوقي غريب

شد نادي غزل المحلة على استمرار مصطفى عبده مديرا فنيا للفريق، وأوضح حقيقة التفاوض مع شوقي غريب.

وخسر زعيم الفلاحين أمس الثلاثاء من البنك الأهلي بنتيجة 2-1 في افتتاح الجولة 24 من الدوري، بعد أيام قليلة من خسارة لقب كأس الرابطة بنتيجة 5-1 ضد فيوتشر.

وجاء بيان غزل المحلة:

"نظرا لانتشار بعض الأخبار الكاذبة حول الفريق في الآونة الأخيرة، وخصوصا حول مصير المدير الفني للفريق؛ فإن مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم، برئاسة علي العباسي -إذ يؤكد بدايةً على احترامه وتقديره البالغ للإعلام، ولدوره يشدِّد على أن مصطفى عبده مستمر في قيادة الفريق، وأن أي أخبار تتردَّد حول عرض أحد وكلاء اللاعبين والمدربين اسم شوقي غريب على مجلس الإدارة ليتولى تدريب الفريق هي أخبار عارية من الصحة، ولا تليق باسم ومكانة الكبير شوقي غريب، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر.

ويؤكد مجلس الإدارة على أن محاولة الزج باسم شوقي غريب -في ظل التراجع الذي تشهده نتائج الفريق في المباريات الأخيرة- هي محاولة مُغرِضة، تسعى لهز ثقة الجهاز الفني الحالي في نفسه من ناحية، ومن ناحية أخرى تسعى للوقيعة بين مجلس الإدارة والكابتن شوقي، وهو ما لن يحدث؛ حيث تشهد العلاقة بين الطرفين احترامًا متبادلًا، وتعاونا دائما، تجلَّى في دعم الكابتن شوقي الدائم للنادي، الذي ينتمي إليه، وكان آخر مظاهر هذا الدعم: مشاركته في الإعلان عن طرح أسهم شركة غزل المحلة لكرة القدم في البورصة المصرية، مؤخرا؛ وذلك إيمانا منا بقيمة وقدر شوقي غريب".

وتولى مصطفى عبده تدريب زعيم الفلاحين مطلع مايو الماضي، وقاد الفريق منذ ذلك الحين في 9 مباريات حقق الفوز في واحدة فقط تحقق ضد إيسترن كومباني.

وتعاقب على تدريب زعيم الفلاحين الموسم الجاري كل من محمد عودة ثم عبد الحميد بسيوني قبل الوصول لمصطفى عبده.

في المقابل لم يتول شوقي غريب تدريب أي فريق منذ رحيله عن قيادة منتخب مصر الأولمبي.

ويمتلك غريب تاريخا كبيرا على المستوى التدريبي، إذ قاد شباب منتخب مصر لبرونزية كأس العالم تحت 20 عاما في 2001 وتواجد كمدرب مساعد رفقة حسن شحاتة والتتويج بلقب أمم إفريقيا 3 مرات بين 2006 و2010.

تولى تدريب أندية الإسماعيلي وسموحة والإنتاج الحربي وكذلك منتخب مصر، وعاد لتدريب منتخب مصر الأولمبي وقاده لحصد لقب أمم إفريقيا 2019 والتأهل لربع نهائي أولمبياد طوكيو 2020.

ويحتل الغزل المركز الثالث عشر في جدول الدوري برصيد 26 نقطة من 24 مباراة.

ويستضيف الفريق يوم السبت المقبل 16 يوليو، الزمالك في قمة الجولة 25 من الدوري المصري.

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