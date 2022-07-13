كرة يد - الدرع لـ في الجول: لا يوجد طريق صعب أو سهل واللقب يحتاج الفوز على الجميع

أعرب يحيى الدرع نجم منتخب مصر لرجال كرة اليد عن سعادته بالتأهل لربع نهائي بطولة أمم إفريقيا في الصدارة.

وشدد الدرع على أنه لا يوجد ما يسمى بطريق سهل أو صعب والفريق الذي يرغب في تحقيق اللقب يفوز على الجميع.

وكان منتخب مصر قد تأهل في صدارة المجموعة الأولى بعد الفوز على المغرب 36-21 في ختام دور المجموعات.

وقال الدرع لـ FilGoal.com: "الحمد لله على الفوز أمام المغرب، كان من المهم التأهل كمتصدر للمجموعة، دخلنا في أجواء البطولة وشاهدنا حضور جماهير أكبر ودعم أكثر".

وأضاف "المغرب فريق قوي وواجهنا بعض الصعوبات في البداية، لم نصل إلى أهدافنا ولكن مستوانا يرتفع مع المباريات".

وبسؤاله عن طريق مصر شدد الدرع "لا يوجد ما يسمى بأسهل وأصعب، نحن في بطولة ويجب الفوز على جميع الفرق حتى تحقق اللقب".

ويلعب منتخب مصر أمام الجزائر في ربع النهائي في الثامنة من مساء الجمعة.

وتابع الدرع "مهما كان طريق المنتخب، هدفنا حصد اللقب وبالتالي الفوز على جميع الفرق".

وحال تأهل مصر إلى نصف النهائي فمن المتوقع أن يواجه المنتخب فريق تونس البطل التاريخي للبطولة.

واختتم الدرع تصريحاته "أشكر جماهير مصر على الحضور والدعم ونسعى لإسعادهم وننتظر مساعدتهم في المباريات المقبلة".

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