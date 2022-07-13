الطريق نحو اللقب الثامن.. مشوار مصر في أمم إفريقيا لكرة اليد حتى النهاية

اختتمت منافسات دور المجموعات ببطولة أمم إفريقيا لرجال كرة اليد في نسختها الخامسة والعشرين والمقامة في مصر.

وتقام لقاءات ربع النهائي بعد غدا الجمعة ليضمن 4 منتخبات تأهلهم إلى بطولة العالم 2023 بشكل رسمي.

واصطدم منتخب مصر في الطريق الأصعب رغم تصدره للمجموعة.

إذ يواجه منتخب مصر نظيره الجزائري في ربع النهائي في الثامنة من مساء الجمعة.

وسبق لمنتخبي مصر والجزائر حصد لقب بطولة إفريقيا 7 مرات لكل منهما من قبل.

وحال فوز منتخب مصر يصعد لمواجهة نظيره التونسي في نصف النهائي.

ويعتبر منتخب تونس البطل التاريخي لبطولة إفريقيا بعد حصد اللقب 10 مرات سابقا.

وتقام مباراة نصف النهائي مساء السبت المقبل.

وجاءت مباريات ربع النهائي لأمم إفريقيا كالآتي: (تقام يوم الجمعة)

غينيا × المغرب (الساعة 12 ظهرا)

تونس × الكونغو الديمقراطية (الساعة 3 عصرا)

أنجولا × كاب فيردي (الساعة 5:30 مساء)

مصر × الجزائر (الساعة 8 مساء)

نصف النهائي (يوم 16 يوليو)

الفائز من مواجهة 1 × الفائز من مواجهة 3

الفائز من مواجهة 2 × الفائز من مواجهة 4

اقرأ أيضا:

خاص - حسم مصير محمد بسام

خاص - موقف طولان من التدريب في الدوري

تشيلسي يبرم صفقته الصيفية الأولى

هل يتواجد الخليفي في الدوري الإسباني؟