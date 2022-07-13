ميلان يبدأ ودياته الصيفية بالفوز 3-0 على ليميني ألمينو

حقق ميلان الفوز في وديته الأولى استعدادا للموسم الجديد والتي أقيمت في مقر تدريبات النادي على فريق ليميني ألمينو من مدينة بيرجامو الإيطالية.

وأقيمت المباراة على 3 أشواط، كل شوط من 20 دقيقة.

وافتتح أهداف ميلان، البرازيلي جونيور ميسياس، ثم تبعه الكرواتي أنتي ريبيتش ثم المدافع ماتيو جابيا.

ستيفانو بيولي المدير الفني للروسونيري أشرك في الدقائق التالية لاعبي فريق الشباب.

#ACMilan 3⃣-0⃣ Lemine Almenno The best moments from our joint training session 👏⚽️ I momenti salienti del nostro allenamento congiunto 👏⚽#SempreMilan pic.twitter.com/KadvDth0sg — AC Milan (@acmilan) July 13, 2022

وبحسب موقع النادي الرسمي فأن الفريق سيواصل تدريباته غدا.

ويستعد ميلان حامل لقب الدوري الإيطالي لموسمه الجديد، بخوض 4 لقاءات ودية.

ويبدأ الروسونيري ودياته بمواجهة كولن الألماني يوم 16 يوليو ثم زالاجيرجيسي في الثلاث والعشرين من نفس الشهر.

ويلتقي أيضا فولفسبرجر النمساوي يوم 27 يوليو، ومارسيليا الفرنسي يوم 31 من نفس الشهر.

ويستهل ميلان حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة أودينيزي من الجولة الأولى للدوري الإيطالي.

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