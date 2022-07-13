الإسماعيلي يبتعد عن الهبوط.. عبد الرحمن مجدي يقود الدراويش للانتصار على سموحة

عاد الإسماعيلي لتحقيق الانتصارات من جديد في الدوري بعد الفوز على سموحة بهدف دون رد في الجولة 24 من الدوري المصري، وابتعد ولو بشكل مؤقت من مراكز الهبوط.

سجل هدف اللقاء الوحيد: عبد الرحمن مجدي.

فوز هو الأول للدراويش بعد 6 مباريات دون فوز في الدوري وكأس الرابطة المصرية (5 تعادل وهزيمة واحدة).

بينما تكبد سموحة هزيمته الأولى في الدوري بعد 6 مباريات لم يعرف خلالها طعم الخسارة رفقة عبد الحميد بسيوني منذ الهزيمة على يد بيراميدز.

فوز ارتقى بالدراويش إلى المركز الرابع عشر برصيد 23 نقطة من 23 مباراة وله مباراة مؤجلة ضد الأهلي وبفارق 3 نقاط عن مراكز الهبوط.

فيما لم يستطع سموحة الانفراد بالمركز الرابع وتوقف رصيده عند 39 نقطة في المركز الخامس بفارق المواجهات المباشرة عن فيوتشر.































التشكيل

بدأ الفلسطيني الشاب خالد النبريص مهاجم الإسماعيلي أساسيا لأول مرة في الدوري لتعويض غياب محمد الشامي أمام سموحة.

وغاب الشامي بسبب تراكم البطاقات الصفراء بينما تواجد محمد فوزي عرين الدراويش.

بينما قاد هجوم سموحة كل من مروان حمدي وصديق أوجولا.

وعوض عمر صلاح غياب الهاني سليمان بسبب الإصابة.

وصف المباراة

بدأت المباراة بشكل هادئ، وفي الدقيقة 14 عاد نادر قمر الدولة إلى تقنية الفيديو بسبب تدخل قوي من حمدي علاء على عمر الوحش.

عاد إلى أرض الملعب وأشهر الحكم بطاقة حمراء في وجه لاعب وسط الفريق السكندري.

وفي الدقيقة 28، هدد عمر الوحش مرمى عمر صلاح بتسديدة قوية أبعدها الحارس لركنية.

حاول الإسماعيلي تهديد مرمى سموحة لكن الفرص لم تكتمل.

وعلى عكس مجريات اللقاء ومن الركنية الأولى للضيوف في الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع، كاد صديق أوجولا أن يسجل الهدف الأول مستغلا الخروج الخاطئ من الحارس لكن باهر المحمدي شتت بنجاح قبل أن تسكن الكرة الشباك.

وفي الشوط الثاني وبعد 4 دقائق من بداية اللقاء، سجل عبد الرحمن مجدي هدف اللقاء الوحيد بعد تسلم الكرة من داخل منطة الجزاء وسدد كرة سكنت الزاوية اليمنى في مرمى سموحة.

هدف هو الأول لعبد الرحمن مجدي مع الإسماعيلي في الدوري منذ هدفه في مرمى سيراميكا وهي المباراة التي عرفت الفوز الأخير للدراويش في الدوري.

الإسماعيلي في اللقاء سدد 21 كرة منها 6 على مرمى سموحة، وغلبت الرعونة على لاعبي الدراويش.

في الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع كاد محمد عادل أن يسجل هدف الفريق الثاني لكن خالد عبد الفتاح تواجد في الوقت المناسب وشتت الكرة قبل أن تسكن مرماه.

لتنتهي المباراة بفوز الإسماعيلي والابتعاد خطوة على الأقل عن مراكز الهبوط.

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