الخامس في آخر ست مباريات.. فاركو يوقف انتصارات المصري بتعادل سلبي

تعادل فاركو للمرة الخامسة في آخر ست مباريات في الدوري المصري، بالتعادل مع فريق المصري.

وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي بدون أهداف بين الفريقين ضمن مباريات الجولة 24 من الدوري المصري بالمباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب.

ورفع فاركو رصيده إلى 31 نقطة في المركز الثامن بينما المصري في المركز العاشر برصيد 27 نقطة.

وكان المصري قد حقق الفوز في آخر مباراتين في الدوري على حساب الجونة ومصر للمقاصة بعد سلسلة من إهدار النقاط.

أما فاركو فواصل سجله بلا فوز منذ انتصاره على فيوتشر في مايو الماضي منذ ست مباريات في الدوري.

وصف المباراة

بداية سريعة

بدأ اللقاء سريعا في الخمس دقائق الأولى من المباراة وباغت حسن علي لاعب المصري دفاعات فاركو في الدقيقة الثانية ولكن مرت تسديدته أعلى العارضة.

وبعدها بدقيقة واحدة تحصل علي بهيج مهاجم فاركو على بطاقة صفراء مبكرة في المباراة.

هدوء

هدأ اللقاء بعد العشر دقائق الأولى وانحصر اللعب في منتصف الملعب من الفريقين.

ولم تشهد المباراة حتى مرور نصف ساعة خطورة حقيقية على المرميين.

وحاول المصري فك شفرة دفاعات فاركو أكثر من مرة بتمريرات قصيرة ولكن نجح دفاع فاركو في تشتيت الكرة.

العارضة تمنع الهدف

شهدت الربع ساعة الأخيرة من المباراة سرعة أكبر من لاعبي الفريقين بحثا عن خطف الهدف الأول.

وأرسل كينجسلي سوكاري مهاجم فاركو تمريرة عرضية أرضية ولكن أمسك بها عصام ثروت حارس المصري قبل وصولها لأحد المهاجمين.

ونجح إلياس الجلاصي في إرسال عرضية رائعة من الجانب الأيمن للمصري ولكن شتتها جيفرسون إنكادا من الجانب الآخر.

وكاد شكري نجيب أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 44 بتصويبة صاروخية مباغتة ولكن ارتدت من العارضة التي منعت هدف الافتتاح.

الشوط الثاني

انطلق الشوط الثاني مشابها لبداية المباراة وباغت عمرو مرعي دفاعات فاركو بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 48 ولكن تصدى لها محمد صبحي بثبات.

ودفع حسام حسن المدير الفني للمصري بأوستن أموتو في الدقيقة 55 بدلا من إلياس الجلاصي لتدعيم الهجوم.

وتحصل أموتو على بطاقة صفراء بعد ثلاث دقائق من نزوله.

تدخل الـ VAR

سيطر المصري على الكرة لكن دون خطورة حقيقية على مرمى محمد صبحي.

أرسل عمر عبد الفتاح عرضية رائعة في الدقيقة66 ولكن شتتها دفاع فاركو بنجاح.

واحتسب إبراهيم نور الدين ركلة جزاء في الدقيقة 67 لصالح المصري بداعي عرقلة عبد الله بكري لعمرو مرعي داخل منطقة الجزاء خلال كرة عرضية.

وبعد اللجوء لتقنية الفيديو تم إلغاء ركلة الجزاء بسبب تسلل على أوستن أموتو لاعب المصري لحظة لعب الكرة.

تبديلات بحثا عن التغيير

أجرى نونو ألميدا المدير الفني لفاركو أولى تبديلاته بالدفع بأحمد شريف بدلا من علي بهيج في الدقيقة 72.

وبعد أربع دقائق دفع حسام حسن بالثنائي أسامة الجزار ومحمد عنتر بدلا من حجاج عويس وعمرو عبد الفتاح.

ومع بداية العشر دقائق الأخيرة من المباراة دفع ألميدا بوليد فرج بدلا من شكري نجيب في الدقيقة 81.

نهاية سلبية

لم تشهد الدقائق الأخيرة خطورة حقيقية على المرمين واكتفى الفريقان بالخروج بنقطة لكل منهما.

واصل فاركو سجله بلا انتصار في آخر ست مباريات بالدوري ولكن حصد منهم 5 نقاط بخمس تعادلات.

أما المصري فتوقفت انتصاراته بعد فوزين في آخر مباراتين في المسابقة.

ويلعب المصري مباراته المقبلة أمام الاتحاد السكندري مساء الإثنين المقبل ضمن مباريات الجولة 25.

بينما يستضيف فاركو فريق إيسترن كومباني في نفس اليوم بذات الجولة.

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