التشكيل - قمر يقود الجونة في أولى مباريات طلعت يوسف.. وإنبي يتسلح بـ إيبوكا

الأربعاء، 13 يوليه 2022 - 20:40

كتب : FilGoal

الأهلي - الجونة

أعلن طلعت يوسف المدير الفني الجديد لـ الجونة تشكيل الفريق لمواجهة إنبي ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري المصري.

ويقود طلعت يوسف الفريق الساحلي في أول مباراة له عقب توليه المسؤولية خلفا لتامر مصطفى.

وجاء التشكيل كالآتي:

الحارس: عماد السيد.

الدفاع: محمد نجيب - محمود الجزار - عمرو سعداوي - آلان كيمايادي.

الوسط: محمد رزق - إسلام محارب - نور السيد.

الهجوم: كريم طارق - خالد قمر - إسلام عبد النعيم.

فيما اختار البرتغالي جورفان فييرا تشكيل الفريق لمواجهة الجونة ضمن منافسات الجولة الـ24 من المسابقة.

وجاء التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي

الدفاع: إبراهيم القاضي - أحمد يوسف - خالد رضا

الوسط: علي فوزي – محمد حامد – أحمد العجوز – مصطفى شكشك.

الهجوم: دينوبيتر جود – جون إيبوكا – مصطفى شلبي .

ويحتل الجونة المركز الخامس عشر في ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة، فيما يأتي الاتحاد السكندري في المركز التاسع برصيد 28 نقطة.

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