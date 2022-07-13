وفاق سطيف يعلن وصول حسام البدري لقيادة الفريق

الأربعاء، 13 يوليه 2022 - 20:10

كتب : FilGoal

حسام البدري

أعلن وفاق سطيف الجزائري وصول حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الأسبق لإتمام إجراءات قيادة الفريق.

وصول البدري يأتي "من أجل اتمام اجراءات تعاقده مع الوفاق، تحسبا لإشـرافه على العارضة الفنية خلال الموسم الرياضي 2022/ 2023" حسبما أعلن النادي الجزائري عبر حسابه.

ويأتي البدري على رأس الفريق الجزائري بدءا من الموسم المقبل خلفا للصربي داركو نوفيتش الذي رحل عن الفريق الشهر الماضي.

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ولم يرتبط البدري بأي مهمة في نادٍ أو منتخب منذ رحيله عن تدريب مصر في سبتمبر الماضي.

وتولى نوفيتش تدريب منذ أبريل، وقاده للإطاحة بالترجي التونسي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا من قلب رادس.

لكن الفريق ودّع المسابقة في نصف النهائي على يد الأهلي.

كما حقق وفاق سطيف نتائج محلية سيئة واحتل المركز السابع في الدوري الجزائري برصيد 54 نقطة، بفارق 26 نقطة كاملة عن شباب بلوزداد بطل المسابقة.

ولم يفز وفاق سطيف بالدوري الجزائري منذ عام 2017، كما فاز بكأس الجزائر لآخر مرة في 2012.

وسبق لـ وفاق سطيف الفوز بدوري أبطال إفريقيا مرتين عامي 1988 و2014.

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عودة للتجارب الخارجية

البدري (62 عامًا) من جانبه بدأ مسيرته التدريبية كمدرب عام في الأهلي بالجهاز الفني لـ مانويل جوزيه، قبل أن يتولى المهمة في 2009.

وقاد البدري الأهلي في 3 فترات مختلفة، وقاده للقب الدوري 3 مرات، وكأس مصر مرة، وكأس السوبر المصري 3 مرات، ودوري أبطال إفريقيا مرة، وكأس السوبر الإفريقي مرة.

كما تولى البدري تدريب إنبي، وأشرف على قيادة منتخب مصر الأولمبي.

وقاد البدري منتخب مصر الأول بين سبتمبر 2019 وسبتمبر 2021 حتى رحيله وتعويضه بالبرتغالي بـ كارلوس كيروش.

وسبق لـ البدري تولي تدريب المريخ السوداني في 2011، كما عمل في أهلي طرابلس الليبي في 2013، لتكون تجربة وفاق سطيف هي الخارجية الثالثة للمدرب المصري.

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