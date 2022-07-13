قائمة سيراميكا - غياب محمد إبراهيم وتوني أمام الاتحاد السكندري
الأربعاء، 13 يوليه 2022 - 19:53
كتب : FilGoal
أعلن أحمد سامي المدير الفني لـ سيراميكا كليوباترا، قائمة الفريق لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري المصري.
ويستضيف سيراميكا كليوباترا نظيره الاتحاد غدا -الخميس- على ملعب المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الـ24 من المسابقة.
يغيب عن صفوف سيراميكا كليوباترا كلا من محمد حسن ومحمد توني للإصابة، ومحمد إبراهيم للإيقاف لحصوله على ٣ إنذارات.
وجاءت القائمة الـ21 لاعبا كالآتي:
حراسة المرمى: عامر عامر - محمود شكري.
خط الدفاع: خالد صبحي - سيف تقا - محمود البدري - وليد عبد المنعم - مصعب البطاط - علاء عطا - أحمد محسن.
خط الوسط: صالح جمعة - مصطفى ميسي - حسام محمد - محمود نبيل - عبد الرحمن بودي - وينفول كوبينا - كوامي بونسو - شريف دابو.
خط الهجوم: شادي حسين - حمزة مجدي - باسم مرسي - مروان عثمان.
يحتل سيراميكا كليوباترا المركز الثاني عشر في جدول الترتيب برصيد 26 نقطة، بينما يحتل الاتحاد السكندري المركز التاسع برصيد 28 نقطة.
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