أمم إفريقيا لكرة اليد - أنجولا تنتزع صدارة المجموعة أمام الكونغو الديمقراطية في الثواني الأخيرة

انتزع منتخب أنجولا صدارة المجموعة بعد فوز مثير على الكونغو الديمقراطية في ختام مباريات المجموعة الرابعة من النسخة 25 لبطولة أمم إفريقيا لرجال كرة اليد المقامة في مصر.

ونجح منتخب أنجولا في تحقيق الفوز بنتيجة 32-31 في الثواني الأخيرة من عمر اللقاء.

وبذلك يتصدر منتخب أنجولا المجموعة الرابعة بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط بينما الكونغو الديمقراطية في المركز الثاني برصيد 4 نقاط ويتأهل الفريقان معا إلى ربع النهائي.

ويتأهل أصحاب المراكز الخمسة الأولى من البطولة إلى منافسات بطولة العالم 2023 المقرر إقامتها في يناير بدولتي السويد وبولندا.

وتقدم منتخب أنجولا مع نهاية الشوط الأول بنتيجة 18-16 قبل أن يشهد الشوط الثاني عودة لمنتخب الكونغو الديمقراطية.

ونجح منتخب الكونغو الديمقراطية في العودة بالفعل والتقدم في النتيجة قبل أن يعود لاعبو أنجولا من جديد وخطف نقاط المباراة.

وينتظر منتخب أنجولا صاحب المركز الثاني من المجموعة الثالثة بين الخاسر من تونس وكاب فيردي.

أما منتخب الكونغو الديمقراطية فيواجه متصدر المجموعة الثالثة.

وتقام مباريات ربع النهائي بعد غدا الجمعة.

ويعتبر منتخب تونس البطل التاريخي لبطولة أمم إفريقيا برصيد 10 ألقاب يليه منتخبا مصر والجزائر بـ 7 ألقاب لكل منهما.

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