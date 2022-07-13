أمم إفريقيا لكرة اليد - أنجولا تنتزع صدارة المجموعة أمام الكونغو الديمقراطية في الثواني الأخيرة

الأربعاء، 13 يوليه 2022 - 19:14

كتب : FilGoal

أنجولا - كرة يد

انتزع منتخب أنجولا صدارة المجموعة بعد فوز مثير على الكونغو الديمقراطية في ختام مباريات المجموعة الرابعة من النسخة 25 لبطولة أمم إفريقيا لرجال كرة اليد المقامة في مصر.

ونجح منتخب أنجولا في تحقيق الفوز بنتيجة 32-31 في الثواني الأخيرة من عمر اللقاء.

وبذلك يتصدر منتخب أنجولا المجموعة الرابعة بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط بينما الكونغو الديمقراطية في المركز الثاني برصيد 4 نقاط ويتأهل الفريقان معا إلى ربع النهائي.

أخبار متعلقة
كرة يد - بعد توجيه الدعوة لـ بنفيكا وكيلسي.. 4 فرق أوروبية لأول مرة في مونديال الأندية أمم إفريقيا لـ كرة اليد – مصر تتأهل من الفندق.. المغرب يطيح بـ الكاميرون أمم إفريقيا لـ كرة اليد - السنغال تكتسح زامبيا ويلعبا على المراكز الترتيبية أمم إفريقيا لـ كرة اليد - الغضبان يقود الجزائر للتأهل.. وانتظار متصدر مجموعة مصر

ويتأهل أصحاب المراكز الخمسة الأولى من البطولة إلى منافسات بطولة العالم 2023 المقرر إقامتها في يناير بدولتي السويد وبولندا.

وتقدم منتخب أنجولا مع نهاية الشوط الأول بنتيجة 18-16 قبل أن يشهد الشوط الثاني عودة لمنتخب الكونغو الديمقراطية.

ونجح منتخب الكونغو الديمقراطية في العودة بالفعل والتقدم في النتيجة قبل أن يعود لاعبو أنجولا من جديد وخطف نقاط المباراة.

وينتظر منتخب أنجولا صاحب المركز الثاني من المجموعة الثالثة بين الخاسر من تونس وكاب فيردي.

أما منتخب الكونغو الديمقراطية فيواجه متصدر المجموعة الثالثة.

وتقام مباريات ربع النهائي بعد غدا الجمعة.

ويعتبر منتخب تونس البطل التاريخي لبطولة أمم إفريقيا برصيد 10 ألقاب يليه منتخبا مصر والجزائر بـ 7 ألقاب لكل منهما.

اقرأ أيضًا

رسميا باشاك شهير يضم أوزيل تقرير: تولوز طلب ضم مصطفى محمد من جالاتا سراي

نبيه يصف مباريات الزمالك المتبقية في الدوري بالنهائيات

ستيرلينج ينضم إلى تشيلسي

أمم إفريقيا لكرة اليد كرة يد أنجولا الكونغو الديمقراطية
نرشح لكم
مباشر أمم إفريقيا لـ كرة اليد - مصر (4)-(4) المغرب.. التعادل مجددا أمم إفريقيا لـ كرة اليد - الغضبان يقود الجزائر للتأهل.. وانتظار متصدر مجموعة مصر أمم إفريقيا لـ كرة اليد - السنغال تكتسح زامبيا ويلعبا على المراكز الترتيبية كرة يد - بعد توجيه الدعوة لـ بنفيكا وكيلسي.. 4 فرق أوروبية لأول مرة في مونديال الأندية أمم إفريقيا لـ كرة اليد – مصر تتأهل من الفندق.. المغرب يطيح بـ الكاميرون أمم إفريقيا لـ كرة اليد – أنجولا تهزم السنغال وتصطحب الكونغو الديمقراطية إلى الدور الثاني أمم إفريقيا لـ كرة اليد – مفاجأة مدوية.. غينيا تكتسح الجزائر وتعبر للدور الثاني أمم إفريقيا لـ كرة اليد - الكونغو الديمقراطية تكتسح زامبيا
أخر الأخبار
وفاق سطيف يعلن وصول حسام البدري لقيادة الفريق 2 دقيقة | الوطن العربي
مران الأهلي - تدريبات استشفائية للاعبين.. وجلسة علاج طبيعي لـ عبد المنعم 7 دقيقة | الكرة المصرية
قائمة سيراميكا - غياب محمد إبراهيم وتوني أمام الاتحاد السكندري 19 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر أمم إفريقيا لـ كرة اليد - مصر (4)-(4) المغرب.. التعادل مجددا 36 دقيقة | رياضات أخرى
طلائع الجيش لـ في الجول: محمد بسام جدد تعاقده لـ 3 مواسم 58 دقيقة | الكرة المصرية
أمم إفريقيا لكرة اليد - أنجولا تنتزع صدارة المجموعة أمام الكونغو الديمقراطية في الثواني الأخيرة 58 دقيقة | رياضات أخرى
حلمي طولان يوضح عبر في الجول حقيقة توصله لاتفاق لتدريب فريق جديد بـ الدوري ساعة | الكرة المصرية
أمم إفريقيا لـ كرة اليد - الغضبان يقود الجزائر للتأهل.. وانتظار متصدر مجموعة مصر ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مدرب مصر - مستعد لكل شيء.. من هو روي فيتوريا المدير الفني الجديد للفراعنة 2 فيقا يوقف كهربا 6 أشهر لتخلفه عن سداد الغرامة لصالح الزمالك.. وفي الجول يكشف تفاصيل الحكم 3 محامي السعيد: المحكمة الرياضية رفضت طلب الأهلي.. وسنقبل الحوار ولكن بشرط 4 عودة: أشعر بالحزن من لاعبي المقاولون لما قاموا به ضد الزمالك.. وسبب استبدال أحمد علي