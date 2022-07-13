أمم إفريقيا لـ كرة اليد - الغضبان يقود الجزائر للتأهل.. وانتظار متصدر مجموعة مصر

قاد خليفة الغضبان حارس مرمى منتخب الجزائر فريقه للتأهل إلى ربع نهائي النسخة 25 من بطولة أمم إفريقيا لرجال كرة اليد المقامة في مصر.

وتغلب منتخب الجزائر على الجابون في ختام مباريات المجموعة الثانية بنتيجة 25-23 ليتأهل محاربو الصحراء رفقة غينيا من المجموعة.

وينتظر منتخب الجزائر الفائز من مواجهة مصر أمام المغرب لمواجهته في ربع النهائي.

وتألق خليفة الغضبان حارس مرمى الجزائر في أكثر من كرة أمام الجابون ليحافظ على آمال فريقه في التأهل إلى كأس العالم 2023.

ويتأهل أصحاب المراكز الخمسة الأولى من البطولة المقامة حتى 18 يوليو الجاري إلى بطولة العالم 2023 المقرر إقامتها في يناير في السويد وبولندا.

وبدأ اللقاء متكافئا بين الفريقين قبل أن يتألق الغضبان ويزود عن مرماه لينهي منتخب الجزائر الشوط الأول متقدما 16-12.

وشهد الشوط الثاني تفوق منتخب الجابون في البداية ليتقلص الفارق إلى هدف وحيد ولكن حسمت خبرة الجزائر المباراة في النهاية.

وسبق لمنتخب الجزائر حصد اللقب سبع مرات من قبل بالتساوي مع مصر وبفارق ثلاثة ألقاب عن تونس البطل التاريخي للبطولة.

وبذلك يلعب منتخب الجابون مباريات المراكز الترتيبية من التاسع إلى الثالث عشر.

ويلعب منتخب الجزائر مباراة ربع النهائي بعد غدا الجمعة في الثامنة مساء على صالة حسن مصطفى مع الفائز من مواجهة مصر أمام المغرب.



























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