كلوب يتحدث عن خط هجومه الموسم المقبل

تحدث يورجن كلوب مدرب ليفربول عن خط هجومه في الموسم المقبل، بعدما رحل ساديو ماني عن الفريق هذا الصيف، وانضم الوافد الجديد داروين نونيز.

وقال كلوب في تصريحات نشرتها جريدة تيليجراف: "لعبنا لـ3 أو 4 سنوات بخط هجومي محدد، مكون من محمد صلاح وروبرتو فيرمينو وساديو ماني، لكن الآن الباب مفتوح للجميع".

وأضاف "صلاح سيبقى هنا لفترة طويلة ولدينا هارفي إليوت في مركز الجناح الأيمن، وهناك لويس دياز وفابيو كارفايو لمركز لجناح الأيسر، كما يتواجد فيرمينو الذي أًصبح جاهزا بنسبة 100٪".

واستمر "الجميع يؤمن بأن نونيز مهاجم جيد، قررنا ضمه لأنه يناسبنا، بسبب جودته وشخصيته في الملعب".

وتابع "يتعلق الأمر بالطريقة التي سنلعب بها، علينا القيام بالأشياء الصحيحة مرارا وتكرارا وهذا ما أتطلع إليه حقا".

وشدد الألماني "علينا استغلال هذه الفترة القصيرة الآن. كان الأسبوع الأول من فترة الإعداد جيد للغاية، يبدو أن المستقبل مشرق حقا".

في أول ودياته استعدادا للموسم الجديد، خسر ليفربول أمام غريمه التقليدي يونايتد برباعية دون رد في بانكوك في تايلاند في أولى مباريات الفريقين استعدادا للموسم الجديد.

قال يورجن كلوب المدير الفني لليفربول إن خوض مباراة مانشستر يونايتد يوم الثلاثاء جاءت في وقت مبكر بالنسبة لفريقه الذي لم يكن مستعدا لها.

وتحدث كلوب عقب المباراة قائلا: "بوضوح المباراة أتت بشكل مبكر بالنسبة لنا ولبعض اللاعبين".

وأضاف "أعتقد أن أننا نتفق أننا رأينا بعض الأمور الجيدة في المباراة ولكن في اللحظات الحاسمة لم نكن جيدين خاصة فيما يتعلق بإنهاء افرص".

وواصل "لقد أهدرنا العديد من الفرص لكن يونايتد أبلى بلاء حسنا في تلك اللحظات واستغلوا الفرص التي أتيحت لهم".

وشدد كلوب "رغم كرهي للهزيمة لكن الآن كل اللاعبين حظوا بـ30 دقيقة لعب وبالنسبة لآخرين في ثالث يوم تدريب لهم المباراة كانت قاسية عليهم ولكن هذه هي حياة اللاعب المحترف، والآن يتعين علينا العمل".

وأتم "ربما استطعنا تسجيل الأهداف وإدراك التعادل بعد تأخرنا بهدف وأعرف أن كرة القدم تتعلق بالنتائج لكن نحن نحضر أنفسنا لموسم كامل جديد ولم يكن لدينا فرصة لنحضر أنفسنا لتلك المباراة".

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