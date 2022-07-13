زميله الشاب: مصطفى محمد يطالبني أن أكون قويا

الأربعاء، 13 يوليه 2022 - 00:30

كتب : FilGoal

مصطفى محمد يحتفل مع كريم أكتورك أجلو أمام بيشكتاش بالدوري التركي

كشف إيرين أيدين مهاجم جالاتاسراي عن النصائح التي يتلقاها من زملائه في الفريق.

مصطفى محمد

النادي : جالاتا سراي

جالاتا سراي

أيدين (19 عامًا) تم تصعيده للفريق الأول لـ جالاتاسراي لخوض فترة الإعداد للموسم الجديد.

وقال أيدين في تصريحات نقلها موقع sporx التركي: "بافيتمبي جوميس بمثابة المُعلّم بالنسبة لي، يقوم بعمل خاص معي بعد التدريبات".

وأضاف: "مصطفى محمد أيضًا يطلب مني أن أكون قويًا".

كما تحدث عن مواهبه الأخرى: "أغنية الراب الخاصة بي هي جزء من قصيدة طلب مني أصدقائي غنائها بعد التدريب، لقد أعجبتهم للغاية".

واحتل جالاتاسراي المركز 13 في الدوري التركي الموسم الماضي الذي أنهاه دون التتويج بأي لقب.

وشارك مصطفى محمد في 57 مباراة بقميص جالاتاسراي خلال عام ونصف منذ انضمامه قادمًا من الزمالك.

وسجل مصطفى محمد 17 هدفا وصنع 5 أهداف.

ولا يزال مستقبل مصطفى محمد غامضًا، إذ يحظى باهتمام من أندية فرنسية.

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