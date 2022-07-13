عبد الحفيظ يكشف إصابات طاهر وهاني وعبد المنعم بعد مباراة فيوتشر

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي موقف إصابات لاعبي الفريق عقب نهاية لقاء فيوتشر.

وتفوق الأهلي بنتيجة 4-0 على فيوتشر في الجولة 24 من الدوري المصري.

وقال عبد الحفيظ عبر قناة النادي: "محمد عبد المنعم تعرض لإصابة في الأنف وفضلنا خروجه حتى لا يتعرض للالتحام آخر بعد تعافيه من إصابة بكسر في الأنف منذ أقل من شهرين".

وأضاف "محمد هاني اشتكى من إصابة في العضلة الأمامية وطاهر محمد طاهر من العضلة الخلفية وكلاهما يجري أشعة لتحديد مدى إصابته".

وتابع "مباراة فيوتشر بمثابة مرحلة مهمة لكنها ليست فاصلة خاصة أننا سنواجه بيراميدز في الدوري ثم نهائي كأس مصر ضد الزمالك".

وأشاد قائلا: "روح اللاعبين كانت عالية والالتزام واللعب بإيجابية خاصة في الشوط الأول، وطالب سواريش منهم الهدوء في الشوط الثاني حتى لا نفقد لاعبين جدد بعد ما حدث في الشوط الأول بإجراء تغييرين اضطراريين".

وخرج طاهر محمد طاهر ثم محمد هاني في أول 18 دقيقة متأثرين بإصابات.

وأكمل "استحوذنا وسيطرنا على اللقاء وعلينا أن نبني على تلك النتيجة للمباريات المقبلة".

وأتم "لدينا معسكر لمباراة بيراميدز يوم الجمعة، ثم معسكر آخر يوم 19 الشهر الجاري استعدادا لنهائي كأس مصر".





































































































































































فوز رفع رصيد الأهلي 48 نقطة واصل بها مطاردة الزمالك وبيراميدز على صدارة الدوري ولكن بمباراتين أقل.

بينما توقف رصيد حامل لقب كأس الرابطة المصرية عند 39 نقطة في المركز الرابع ومتلقيا خسارته السابعة الموسم الحالي في الدوري والأكبر في تاريخ مشاركته بالمسابقة.

كما كرر الأهلي نتائجه الكبيرة الموسم الحالي إذ سجل للمباراة السادسة في الدوري 4 أهداف، بعدما هز بنفس العدد من الأهداف شباك كل من: سموحة ومصر للمقاصة والإسماعيلي وإيسترن كومباني وفاركو.

وحقق الأهلي نتيجة 4-0 للمرة الثالثة هذا الموسم في الدوري بعد مباراتي المقاصة وإيسترن كومباني.

فوز هو الأول للأهلي بعد مباراتين تعرض للهزيمة في الأولى ضد سموحة ثم تعادل سلبي مع الجونة في الثانية.

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