كرة يد - بعد توجيه الدعوة لـ بنفيكا وكيلسي.. 4 فرق أوروبية لأول مرة في مونديال الأندية

يشارك بنفيكا البرتغالي في كأس العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب" المقامة في المملكة العربية السعودية بشهر أكتوبر المقبل.

وتم توجيه الدعوة لـ بنفيكا بصفته بطلًا للدوري الأوروبي، وهي ثاني بطولة في المستوى بالمسابقات الأوروبية بعد دوري الأبطال.

كما وُجهَت الدعوة إلى فيفي كيلسي البولندي وصيف دوري أبطال أوروبا.

وبالتالي تشهد البطولة تمثيلًا أوروبيًا بأربع فرق لأول مرة في تاريخ البطولة.

ويشارك ماديبورج الألماني حامل اللقب، وبرشلونة الإسباني بطل دوري أبطال أوروبا.

كما يتواجد الأهلي بطل كأس السوبر الإفريقي، والكويت الكويتي بطل دوري أبطال آسيا.

ويحضر جامعة سيدني الأسترالي بطل دوري أبطال أوقيانوسيا، وتاوباتي البرازيلي بطل دوري أبطال أمريكا الجنوبية.

وتتبقى 3 مقاعد لحسم كل المشاركين في البطولة التي تنطلق يوم 17 أكتوبر وتُختتم يوم 23 أكتوبر.

ويتأهل بطل البطولة العربية، وبطل دوري أبطال أمريكا الشمالية والكاريبي، وبطل الدوري السعودي كممثل عن الدولة المستضيفة.

وفاز ماديبورج بلقب العام الماضي بتغلبه على برشلونة في النهائي.

وشارك الزمالك وقتها كممثل عن مصر وإفريقيا واحتل المركز الخامس.

وتم زيادة عدد الفرق المشاركة في البطولة من 10 إلى 11 فريقًا، مع إتاحة فرصة المشاركة لبطل العرب.

ويمتلك برشلونة الرقم القياسي لعدد الألقاب بواقع 5 بطولات.

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