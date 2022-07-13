مصدر مقرب من بوميل لـ في الجول: وافق على تدريب مصر الأولمبي بعد الاعتذار لمولودية الجزائر

الأربعاء، 13 يوليه 2022 - 00:07

كتب : محمد عبد العظيم

باتريس بوميل

وافق باتريس بوميل المدير الفني السابق لمنتخب كوت ديفوار على عرض اتحاد الكرة لتدريب منتخب مصر الأولمبي.

وقال مصدر مقرب من المدرب الفرنسي –طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com: "بوميل وافق على عرض اتحاد الكرة المصري لتدريب المنتخب الأولمبي".

وواصل "بوميل اعتذر لمولودية الجزائر الجزائري عن عدم تولي مسؤولية الفريق بعد الاتفاق على تولي مسؤوليته".

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وكان مصدر من اتحاد الكرة كشف في وقت سابق لـFilGoal.com عن تكثيف محمد بركات عضو الإدارة للمفاوضات مع بوميل لتدريب المنتخب الأولمبي.

وقال المصدر آنذاك: "نفاوض بوميل لتدريب منتخب مصر".

وواصل "محمد بركات يقود المفاوضات مع المدرب الفرنسي حاليا ونأمل في التوصل لاتفاق معه".

وتابع "بوميل يرغب في الاستمرار في قيادة منتخبات الصف الأول لكننا نكثف المفاوضات معه حاليا في ظل الاقتناع الكبير بإمكانياته وقدرته على قيادة المنتخب الأولمبي".

وكان بوميل قريبا في وقت سابق من تدريب منتخب مصر الأول قبل التعاقد مع البرتغالي روي فيتوريا.

من هو بوميل

بوميل (44 عامًا) قاد منتخب كوت ديفوار في كأس الأمم الإفريقية 2021، وودع المسابقة أمام مصر بركلات الجزاء الترجيحية.

وعمل بوميل لسنوات طويلة كمساعد لمواطنه هيرفي رينار في تدريب زامبيا، وكوت ديفوار، والمغرب.

وساهم بوميل، ضمن جهاز رينار، في التتويج بكأس الأمم الإفريقية 2012 رفقة زامبيا، ثم تكرار الإنجاز مع كوت ديفوار في 2015.

وأشرف بوميل على تدريب المنتخب المغربي الأولمبي أثناء تواجده في جهاز رينا للمنتخب الأول.

وقاد بوميل منتخب كوت ديفوار في 20 مباراة، فاز في 10 منها، وتعادل 5 وخسر مثلها.

وعجز بوميل عن إيصال كوت ديفوار للمرحلة الحاسمة من تصفيات كأس العالم 2022 وخسر بطاقة التأهل لصالح الكاميرون في الجولة الأخيرة لدور المجموعات.

ورحل بوميل عن تدريب كوت ديفوار في شهر أبريل الماضي، ولم يتول تدريب أي منتخب أو فريق آخر من وقتها.

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