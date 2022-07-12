الجزيري: الفوز على المقاولون العرب كان مهما لهذا السبب

يرى التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك أن الفوز على المقاولون العرب هو الأهم.

وفاز الزمالك على المقاولون العرب بنتيجة 1-0 في الجولة 24 من الدوري وعزز صدارته لترتيب الدوري المصري.

وقال سيف الدين الجزيري عقب المباراة: "الزمالك مر بفترة توقف طويلة، والفوز كان مهما في أول مباراة عقب نهاية فترة التوقف وهذا ما تحقق بفضل إصرار اللاعبين على ذلك".

وأضاف عن ارتفاع مستواه: "الأمر يعود لثقة الجهاز الفني في قدراتي ودعم ومساندة مجلس الإدارة لي ودعم زملائي داخل وخارج المستطيل".

وأتم "نركز في كل مباراة نخوضها، وهدفنا هو الفوز دائما".























































































































وحقق الزمالك فوزه الثالث على التوالي وعزز صدارته لترتيب الدوري برصيد 54 نقطة من 24 مباراة.

بينما يستمر ذئاب الجبل دون فوز للمباراة السادسة على التوالي، برصيد 20 نقطة في المركز الخامس عشر بجدول الدوري من 23 مباراة وله مباراة مؤجلة ضد الأهلي.

حامل لقب الدوري المصري سيحل ضيفا في الجولة المقبلة على غزل المحلة يوم السبت المقبل الموافق 16 يوليو.

بينما يستضيف المقاولون العرب، سيراميكا كليوباترا يوم الأحد المقبل 17 يوليو.

اقرأ أيضا:

رأسية "ماتيب" وقفاز عواد ينصران الزمالك

تصريحات نارية من أمير مرتضى عن عقوبة مرتضى

برشلونة يحسم صفقته الصيفية الكبيرة

عودة يعلن توقيع عقوبة على أحمد علي

بيراميدز يفقد نقطتين ثمينتين