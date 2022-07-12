بعد خيسيه.. أنقرة جوتشو يضم كيكو ماكيدا

الثلاثاء، 12 يوليه 2022 - 23:22

كتب : FilGoal

فيديريكو ماكيدا - أنقرة جوتشو

أعلن نادي أنقرة جوتشو التركي عن تعاقده مع المهاجم الإيطالي فيديريكو ماكيدا في صفقة مجانية.

وانتهى عقد ماكيدا مع فريقه السابق باناثينايكوس اليوناني، ليتحوّل إلى الدوري التركي.

ووقّع ماكيدا على عقدٍ يربطه بـ أنقرة جوتشو لمدة موسمين مقبلين.

وقضى ماكيدا آخر 4 سنوات من مسيرته في صفوف باناثينايكوس، وخاض بقميصه 116 مباراة سجل خلالها 40 هدفا وصنع 10، وفاز معه بكأس اليونان.

ويأتي ماكيدا بعد أيام من تعاقد أنقرة جوتشو مع الإسباني خيسيه رودريجيز الجناح السابق لـ ريال مدريد وباريس سان جيرمان.

وعاد أنقرة جوتشو للدوري التركي الممتاز بعد تتويجه بلقب القسم الثاني في الموسم الماضي.

ويمتلك أنقرة جوتشو لقبًا وحيدًا في الدوري التركي الممتاز حققه عام 1949، كما فاز بكأس تركيا مرتين عامي 1972 و1981.

رحالة

ماكيدا (30 عامًا) يخوض مغامرة جديدة في مسيرته الكروية بعد 13 عامًا من إبهار العالم بظهوره الناري بقميص مانشستر يونايتد.

وتكوّن ماكيدا في أكاديمية لاتسيو، قبل أن ينضم إلى ناشئي مانشستر يونايتد.

ودخل ماكيدا بديلًا أثناء تأخر يونايتد أمام أستون فيلا أمام أستون فيلا في أبريل 2009، ليكمل ثنائية كريستيانو رونالدو ويسجل هدفًا قاتلًا في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، ويبهر كل متابعي كرة القدم في عمر السابعة عشر.

وبعد أسبوع واصل ماكيدا تألقه وسجل هدف الانتصار على سندرلاند بعد دخوله مباشرةً كبديل.

في المطلق خاض ماكيدا 36 مباراة بقميص مانشستر يونايتد تحت قيادة أليكس فيرجسون، لكنه لم يسجل أكثر من 5 أهداف.

وخرج ماكيدا معارًا لعدة مواسم بعد أن فشل في حجز مكانٍ أساسي بصفوف الشياطين الحمر، فلعب أولًا بصفوف سامبدوريا، ثم تحوّل إلى كوينز بارك رينجرز.

وواصل ماكيدا رحلته باللعب لـ شتوتجارت، ثم دونكاستر روفرز، ثم بيرمنجهام سيتي، قبل أن ينتقل بشكلٍ نهائي إلى كارديف سيتي في 2014.

وخرج ماكيدا معارًا حينها إلى نوتنجهام فورست، ومنه تحوّل إلى نوفارا الإيطالي.

ولا يمتلك "كيكو" ماكيدا أي مباراة مع منتخب إيطاليا الأول، واكتفى بتمثيل الفئات العمرية الصغرى.

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