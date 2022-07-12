الرباعية السادسة لـ الأهلي تكبد فيوتشر هزيمته الأثقل في الدوري

كبّد الأهلي ضيفه فيوتشر هزيمته الأثقل في الدوري المصري بالفوز 4-0 في الجولة 24 على ملعب الأهلي we السلام.

سجل أهداف الأهلي: محمد مجدي أفشة (هدفان) وعلي معلول وأحمد حمدي عبد القادر.

فوز رفع رصيد الأهلي 48 نقطة واصل بها مطاردة الزمالك وبيراميدز على صدارة الدوري ولكن بمباراتين أقل.

بينما توقف رصيد حامل لقب كأس الرابطة المصرية عند 39 نقطة في المركز الرابع ومتلقيا خسارته السابعة الموسم الحالي في الدوري والأكبر في تاريخ مشاركته بالمسابقة.

كما كرر الأهلي نتائجه الكبيرة الموسم الحالي إذ سجل للمباراة السادسة في الدوري 4 أهداف، بعدما هز بنفس العدد من الأهداف شباك كل من: سموحة ومصر للمقاصة والإسماعيلي وإيسترن كومباني وفاركو.

وحقق الأهلي نتيجة 4-0 للمرة الثالثة هذا الموسم في الدوري بعد مباراتي المقاصة وإيسترن كومباني.

فوز هو الأول للأهلي بعد مباراتين تعرض للهزيمة في الأولى ضد سموحة ثم تعادل سلبي مع الجونة في الثانية.







































































































































































التشكيل

دفع ريكاردو سواريش المدير الفني الجديد لـ الأهلي، بـ حسام حسن في خط الهجوم على حساب محمد شريف المتواجد على مقاعد البدلاء.

وشارك حسام حسن أساسيًا في الدوري لثاني مرة مع الأهلي، وللمرة الأولى منذ مباراة طلائع الجيش يوم 27 أبريل الماضي.

وعاد محمد عبد المنعم للمشاركة، ولأول مرة في الدوري منذ مباراة البنك الأهلي يوم 18 مايو الماضي.

بينما اعتمد علي ماهر المدير الفني لفيوتشر على نفس التشكيل الذي شارك في نهائي كأس الرابطة المصرية وحقق اللقب بالفوز على غزل المحلة بنتيجة 5-1 آنذاك.

وصف المباراة

كادت أن تهتز الشباك في الدقيقة الثانية بعد خطأ دفاعي من لاعبي فيوتشر، فسدد محمد مجدي "أفشة" كرة مقوسة مرت بجوار القائم الأيسر لمحمود "جنش".

وفي الدقيقة الخامسة تعرض طاهر محمد طاهر للإصابة وخرج بعد دقيقتين من أرضية الملعب وعوضه أحمد حمدي عبد القادر العائد من الإصابة.

في الدقيقة التاسعة تألق جنش وتصدى لانفراد صلاح محسن الذي تلقى بينية متقنة من علي معلول.

مصائب الأهلي لم تتوقف في الدقائق الأولى من اللقاء، محمد هاني تعرض للإصابة بعد التحام مع غنام محمد لاعب فيوتشر.

فخرج هاني في ثاني تغييرات الأهلي الاضطرارية في الشوط الأول وشارك كريم فؤاد بدلا منه في الدقيقة 18.

في الدقيقة 23، أطلق عمرو السولية تصويبة قوية أبعدها جنش بقبضة يده وتابعها صلاح محسن برأسية ارتدت من القائم، لتجد أفشة الذي تسلم الكرة وسدد بكل قوة مسجلا أول أهداف اللقاء.

اعترض لاعبو فيوتشر على صحة الهدف بداعي وجود خطأ في بداية الهجمة، ليتجه محمد الحنفي حكم اللقاء إلى تقنية الفيديو ويحتسب الهدف.

بعد 5 دقائق كاد فيوتشر أن يسجل هدف التعادل، عرضية من الجهة اليسرى وسقطت الكرة من يد الشناوي ليتابعها محمد فاروق برأسية، لكنها وجدت علي معلول الذي تألق وأبعد الكرة من على خط المرمى ببراعة.

وفي الدقيقة 33 رد القائم الأيسر لجنش تسديدة قوية أرضية من أحمد عبد القادر الذي سدد من على حدود منطقة الجزاء بعد مراوغة مدافع فيوتشر.

وقبل 5 دقائق على نهاية الشوط الأول، احتسب الحنفي ركلة جزاء لصالح حسام حسن الذي تعرض لعرقلة من جوزيف جوناثان.

ركلة انبرى لها التونسي علي معلول وسددها على يسار جنش معلنا الهدف الثاني ومسجلا سابع أهدافه في الدوري الموسم الجاري.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع، أرسل كريم فؤاد عرضية من الجهة اليسرى وجدت حسام حسن الذي مهد الكرة من أمام المدافعين لأفشة والذي سدد على الطائر معلنا هدفه الثاني والثالث للأهلي في المباراة.

ولأول مرة يسجل أفشة ثنائية بقميص الأهلي منذ مباراة فاركو والتي انتصر فيها الأهلي بنتيجة 4-1.

كما رفع أفشة رصيده من الأهداف إلى 8 متصدرا ترتيب هدافي الأهلي في الدوري.

الشوط الثاني

حاول لاعبو فيوتشر في الشوط الثاني تقليص الفارق مبكرا وزيادة الضغط على مرمى الأهلي.

نتجت مساحات في الخط الخلفي لفيوتشر، فكاد السولية أن يسجل الهدف الرابع في الدقيقة 57 بتسديدة بعد سلسلة من التمريرات لكن جنش أبعد كرته لركنية.

وفي الدقيقة 59، استغل أفشة تمريرة خاطئة من سعد سمير على حدود منطقة الجزاء ومرر إلى السولية الذي مرر بدوره إلى أحمد حمدي عبد القادر الذي سجل هدف الأهلي الرابع.

في الدقيقة 63 أجرى علي ماهر تغييرين بمشاركة مروان محسن ومصطفى البدري لمحاولة تقليص الفارق.

وبعد 3 دقائق رد ريكاردو سواريش بـ 3 تغييرات بنزول ياسر إبراهيم وأليو ديانج ومحمد فخري الذي شارك لأول مرة في الدوري الموسم الحالي، عوضا عن محمد عبد المنعم وحمدي وأفشة على الترتيب.

وكاد صلاح محسن أن يسجل من كرة ارتدت من يد جنش عقب تسديدة قوية من السولية لكن كرته ارتطمت بالشباك الخارجية.

مصطفى البدري حاول تهديد مرمى الأهلي بركلة مزدوجة لكن كرته لم تهدد مرمى الشناوي في الدقيقة 73.

الربع ساعة الأخيرة من عمر اللقاء لم تشهد أي جديد، لتكتب انتصار الأهلي الرابع عشر في الدوري الموسم الجاري.

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