بعد 7 سنوات من تهديدات القتل.. رومانيولي يرتدي أخيرا قميص معشوقه لاتسيو

أعلن نادي لاتسيو عن التعاقد مع أليسيو رومانيولي قادمًا من ميلان في فترة الانتقالات الصيفية.

أليسيو رومانيولي النادي : لاعب حر ميلان لاتسيو

ووقّع رومانيولي على عقدٍ يبقيه في لاتسيو لمدة 5 مواسم مقبلة.

وانضم رومانيولي إلى لاتسيو مجانًا بعد انتهاء عقده مع ميلان الذي قضى في صفوفه 7 سنوات.

🎥🔜 🦅💙 "𝐈𝐎 𝐒𝐎𝐍𝐎 𝐓𝐈𝐅𝐎𝐒𝐎 𝐃𝐄𝐋𝐋𝐀 𝐋𝐀𝐙𝐈𝐎, 𝐍𝐎𝐍 𝐋'𝐇𝐎 𝐌𝐀𝐈 𝐍𝐀𝐒𝐂𝐎𝐒𝐓𝐎" pic.twitter.com/nc4MUyyAAZ — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) July 12, 2022

وحقق رومانيولي حلم الطفولة بتمثيل لاتسيو، إذ كان دائمًا مشجعًا للنادي العاصمي.

الغريب أن رومانيولي تكوّن في أكاديمية الغريم روما ولعب للفريق الأول بين 2012 و2015 ومثله في 14 مباراة ولعب معارًا لـ سامبدوريا خلال تلك الفترة.

وانتقل رومانيولي إلى ميلان في صيف 2015، لتظهر بالتزامن صورته الشهيرة بقميص لاتسيو والتي فتحت عليه أبواب الجحيم.

المدافع الإيطالي تلقى وقتها تهديدات بالقتل من جماهير روما التي كتبت على الجدران: "رومانيولي اللاتسيالي، جنازتك اقتربت".

وتحوّل رومانويلي إلى شخصية مكروهة من جماهير روما، كراهية مرشحة للازدياد بانضمامه بعد 7 سنوات إلى لاتسيو.

وخاض رومانيولي بقميص ميلان -الذي ارتدى شارة قيادته- 247 مباراة، سجل خلالها 10 أهداف، وفاز معه بكأس السوبر الإيطالي وبالدوري الإيطالي في الموسم الماضي.

ويمتلك رومانيولي 12 مباراة دولية مع الأتزوري آخرها في نوفمبر 2019.

وبات رومانيولي (27 عامًا) ثالث صفقات لاتسيو الدفاعية بعد التعاقد مع الإسباني ماريو جيلا قادمًا من ريال مدريد، ونيكولو كاسالي من هيلاس فيرونا.

كما انضم البرازيلي ماركوس أنطونيو من شاختار، وماتيا زاكاني وماتيو كانشيليري من هيلاس فيرونا.

ويعمل لاتسيو على تعويض رحيل البرازيلي الإيطالي لويز فيليبي الذي انتقل إلى ريال بيتيس الإسباني.

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