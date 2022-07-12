أمم إفريقيا لـ كرة اليد – مصر تتأهل من الفندق.. المغرب يطيح بـ الكاميرون

الثلاثاء، 12 يوليه 2022 - 22:01

كتب : FilGoal

علي زين - مصر أمام الكاميرون كرة يد

تأهل منتخب مصر إلى ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد 2022، رغم عدم لعبه في الجولة الثانية من دور المجموعات.

واستفادت مصر من فوز المغرب على الكاميرون بنتيجة 34-28 في صالة 6 أكتوبر الدولية ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وبالتالي يتأهل المغرب رفقة مصر إلى الدور الثاني، فيما فقدت الكاميرون كل حظوظ الصعود.

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وأنهى المغرب الشوط الأول فائزا بنتيجة 18-14، قبل أن يُزيد الفارق إلى 6 أهداف بنهاية المباراة.

وفاز مهدي إسماعيل لاعب المغرب ووداد السمارة على جائزة رجل المباراة.

وتلعب مصر غدًا الأربعاء أمام المغرب في صالة حسن مصطفى بالمباراة الختامية للمجموعة.

ويكفي التعادل مصر -صاحبة فارق الأهداف +23- لتصدر المجموعة، بينما يحتاج المغرب إلى الفوز ولا بديل آخر ليحتل المركز الأول.

وكانت مصر قد فازت على الكاميرون بنتيجة 40-17 في الجولة الأولى أمس الإثنين.

وفي المجموعة الثالثة ضمنت كاب فيردي وصولها إلى ربع النهائي بفوزها على نيجيريا 35-29.

ورفعت كاب فيردي رصيدها إلى نقطتين بالتساوي مع تونس التي صعدت بدورها، قبل مواجهة المنتخبين لتحديد المتصدر غدًا الأربعاء، فيما فقدت نيجيريا حظوظ التأهل.

وبالتالي تكون المنتخبات التي ضمنت صعودها إلى ربع النهائي قبل الجولة الأخيرة: مصر، المغرب، غينيا، الكونغو الديمقراطية، أنجولا، تونس، كاب فيردي.

فيما تتبقى بطاقة واحدة تنصر بين الجزائر والجابون في المجموعة الثانية.

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