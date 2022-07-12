مؤتمر بوجبا: قلبي أخبرني أن يوفنتوس هو الوجهة الصحيحة.. والجميع جائع للفوز

شدد الفرنسي بول بوجبا لاعب يوفنتوس الجديد على أن فريقه هو الأكبر في إيطاليا مشيرا إلى أن الجميع في النادي جائع للفوز.

وعاد بوجبا إلى تورينو مرة آخرى بعد 6 سنوات من الانفصال في صفقة انتقال حر خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال بول بوجبا في مؤتمر تقديمه: "اشتقت إليكم كثيرا، آسف ولكني نسيت الإيطالية قليلا، سامحوني إذا ارتكبت بعض الأخطاء".

وأضاف "أنا سعيد بالعودة، أشعر بأنني في بيتي. الطريقة التي تم الترحيب بي بها كانت أكثر من مجرد حلم بالنسبة لي. عندما رأيت المشجعين يرسلون لي رسائل كان الأمر لطيفا لكني كنت أركز على مانشستر يونايتد. لقد فكرت في العودة في العام الماضي وفعلت ذلك الآن. أنا سعيد لهذا وللمشجعين أيضا".

وتابع "الضغط؟ ماذا يعني ذلك؟ لا ضغوط لقد عشت مواسم مذهلة هنا. الآن عدت بعد بضع سنوات. أنا واثق من أنني سأؤدي بشكل جيد".

وواصل "لقد تحدثت إلى أليجري أيضا عندما كنت في مانشستر، لقد أمضيت العديد من السنوات المهمة معه. هذه هي اللحظة المناسبة مع الشخص المناسب".

واستكمل "أنا أؤمن بالقدر وسعيد بكل الخيارات التي قمت بها. هذه هي الحياة، أنا سعيد بهذه السنوات في مانشستر ، لقد أصبحت رجلا لا أشعر أنني ارتكبت أخطاء أنا سعيد الآن . من يدري، لو فزت لكانت الخيارات مختلفة".

واستطرد "كانت هناك أندية أخرى مهتمة لكن عندما اخترت يوفنتوس، أخبرني قلبي أنها الوجهة الصحيحة. شعرت أنني بحالة جيدة هنا وأنا سعيد الآن وأريد تقديم أداء جيد. لا أطيق الانتظار لبدء العمل ومساعدة الفريق والقيام بعمل أفضل من قبل".

واستكمل "لقد شعرت بحب الجميع. أعلم أن العام الماضي كان مختلفا، لم أفز أنا ويوفنتوس لذلك لدينا أهداف مماثلة الآن. هذا موسم مهم لتقديمه بشكل جيد، آمل أن نتمكن من الفوز".

وأردف "عندما تلعب مع فريق وتغير المدرب كل موسم يكون الأمر صعبا. صحيح أنني تعرضت للإصابة في بعض الأحيان.المدرب والفريق وتغيير الأدوار هذه الأشياء منعتني قليلاً والآن أصبحت بول آخر وآمل ألا أتعرض لإصابات كثيرة، سأشعر أنني بحالة جيدة وألعب في دوري، وأؤدي أفضل مما كنت عليه في المواسم الماضية".

وعن ما يحتاجه الفريق "نحن بحاجة إلى التحسن لدينا جميعًا هذا الحلم ولكن ليس هدفا. الهدف الأول هو الفوز بالدوري. لم يفز يوفنتوس بأي شيء الموسم الماضي فنحن جائعين للفوز. إذا تمكنا من الحصول على اللقب، فهذا حلم للجميع".

وعن الفريق "لطالما كان يوفنتوس النادي رقم 1 في إيطاليا، من الغريب عدم رؤيتهم يفوزون ، لكن هذا شيء جيد. ليس من السهل أبدا الفوز بالسكوديتو، هناك أندية أخرى قوية لذلك لم يكن الأمر سهلا على الإطلاق. سيظل يوفنتوس دائما يوفنتوس. نحن هنا للفوز، هذا ما يخص الفريق".

وأتم عن غياب إيطاليا عن كأس العالم "الجميع متفاجئ من أن إيطاليا لن تلعب كأس العالم خاصة بعد الفوز ببطولة أوروبا ، لكن هذا لا يعني شيئا فهم لا يزالون فريقا رائعا".

بوجبا (29 عاما) كان قد رحل عن يوفنتوس في 2016 متجها إلى مانشستر يونايتد.

وشهدت الفترة الأولى لبوجبا مع يوفنتوس تقديمه أفضل أداء في مسيرته.

وفي 4 مواسم حقق لقب الدوري الإيطالي 4 مرات وكأس إيطاليا مرتين والسوبر الإيطالي 3 مرات ووصل لنهائي دوري أبطال أوروبا 2015.

وشارك بوجبا مع يوفنتوس في فترته الأولى في 177 مباراة وسجل 34 هدفا وصنع 40.

اللاعب الفرنسي كان قد انضم ليوفنتوس في 2012 من مانشستر يونايتد أيضا بشكل مجاني قبل العودة للفريق الإنجليزي في صفقة كلفت 105 مليون يورو كأغلى لاعب في العالم وقتها.

وشارك مع الشياطين الحمر في 232 مباراة. سجل خلالها 39 هدفا وصنع 51 آخرين.

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