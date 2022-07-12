برونو: تدريبات تين هاج شاقة بالفعل ولكنها مفيدة للموسم الجديد

اعترف برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد بأن تدريبات إريك تين هاج المدير الفني الجديد تجعل لاعبي الفريق متعبين حقا لأنها تدريبات شاقة.

برونو فيرنانديز النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

وأشار برونو إلى أن تلك التدريبات تجع الفريق يستعد بشكل جيد للموسم المقبل.

ويبدأ مانشستر يونايتد موسمه التحضيري بخوض عدة مباريات ودية قبل انطلاق الدوري الإنجليزي.

وقال برونو فيرنانديز في تصريحات لموقع النادي الرسمي: "تدريبات تين هاج كانت شديدة للغاية، هو يحب التدريبات المكثفة وردود الفعل عندما تفقد الكرة يجب أن يركض الجميع".

وأضاف "كان الأمر جيدا حقا، من الواضح أن الجميع يستمتعون به، نشعر بالتعب بالفعل في نهاية التدريب ولكن هذا ما يتعين علينا القيام به".

وتابع برونو "علينا القيام بالعمل الشاق لأننا إذا فعلنا ذلك الآن فسنكون جاهزين لبداية الموسم".

وبسؤاله عن مواجهة ليفربول وديا أجاب "نريد أن نكون من يفوز، نعرف ما يعنيه هذا النوع من المباريات لمشجعينا".

وشدد "نعلم أنها المباراة الأولى في فترة ما قبل الموسم، ولكن في أي مكان تريد الفوز فيه والفوز بهذا النوع من المباريات حتى لو كانت ودية".

واختتم برونو تصريحاته "نريد الحصول على شكل جيد في البداية وفعل ما يطلبه المدرب منا".

ولا يزال اسم مانشستر يونايتد مرتبطا بعدد من اللاعبين في سوق الانتقالات الصيفية مثل فرينكي دي يونج وكريستيان إريكسن.

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