بيل: لم أنتقل لأمريكا من أجل التقاعد.. وقد أتواجد في اليورو المقبل

شدد الويلزي جاريث بيل على أنه لم يأت إلى الدوري الأمريكي من أجل التقاعد أو اللعب لفترة قصيرة مشيرا إلى أن تواجده هنا قد يمنحه فرصة التواجد في اليورو المقبل.

جاريث بيل النادي : لوس أنجلوس لوس أنجلوس

وانتقل جاريث بيل إلى لوس أنجلوس الأمريكي في صفقة انتقال حر لمدة عام واحد بعد نهاية تعاقده مع ريال مدريد.

وقال جاريث بيل في تصريحات صحفية: "وجودي هنا يمنحني أفضل فرصة ممكنة للوصول إلى اليورو، وربما لا تعرف أبدا قد يكون هناك فرصة أخرى".

وأضاف "لا يزال أمامي سنوات عديدة قادمة. لم آت إلى هنا فقط لأبقى هنا لمدة ستة أو 12 شهرا. جئت إلى هنا لأحاول أن أبقى هنا لأطول فترة ممكنة".

وتابع "أريد أن أفعل أفضل ما أستطيع وأن أترك بصمتي مع الدوري والفريق. أنا أتطلع إلى المستقبل، إنه ليس مجرد شيء قصير".

وواصل "لقد شاهدت الدوري الأمريكي الممتاز لفترة طويلة. الفارق الزمني يجعل الأمر صعبا لكنني حاولت دائما مشاهدته على التلفاز".

واستطرد "المستوى هنا آخذ في الازدياد حقا وهو أفضل بكثير مما يعتقده الناس في أوروبا. الدوري والملاعب والفرق يتحسنون لذا فإن مؤشر الدوري في تصاعد".

وأتم "لا أعتقد أن أي شخص الآن يرى الدوري الأمريكي على أنه دوري للتقاعد، إنه بدني ومتطلب كثيرا. هذا النادي جديد ولكن يبدو أنه كان موجودا هنا منذ فترة طويلة. أتطلع إلى أن أكون جزء منه".

وشارك بيل مع ريال مدريد خلال الموسم الماضي في 7 مباريات فقط وسجل هدف وحيد.

وأنهى بيل رحلته مع ريال مدريد الذي انضم إليه في عام 2013 وفاز معه بدوري أبطال أوروبا 5 مرات، وكأس العالم للأندية 4 مرات، والدوري الإسباني 3 مرات ومثلهم في كأس ملك إسبانيا.

وسجل بيل صاحب الـ32 عاما 106 هدفا وصنع 67 في 258 مباراة مع ريال مدريد.

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