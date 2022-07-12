أمم إفريقيا لـ كرة اليد - تخفيض سعر تذكرة حضور مباريات منتخب مصر

الثلاثاء، 12 يوليه 2022 - 13:53

كتب : FilGoal

منتخب مصر كرة يد

أعلن الاتحاد المصري لكرة اليد تخفيض سعر تذكرة حضور مباريات منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا.

وتم الاستقرار على تخفيض قيمة تذكرة حضور المباريات من 150 جنيها إلى 75 جنيها.

وتواصل عمرو صلاح أمين صندوق الاتحاد المصري لكرة اليد مع شركة تذكرتي المسؤولة عن دخول الجماهير ونجح في الحصول على موافقة بتخفيض سعر التذكرة.

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وتستضيف مصر بطولة أمم إفريقيا في نسختها 25 على صالتي حسن مصطفى وأكتوبر الدولية بمدينة 6 أكتوبر.

وتقام البطولة التي انطلقت أمس الإثنين حتى يوم 18 من شهر يوليو الجاري.

ويتأهل أصحاب المراكز الخمسة الأولى في البطولة إلى منافسات كأس العالم 2023 المقرر إقامته في يناير المقبل في دولتي السويد وبولندا.

وأعلنت اللجنة المنظمة لبطولة أمم إفريقيا عن حضور الجماهير بالسعة الكاملة بـ 4500 مشجع على صالة حسن مصطفى.

وكان المنتخب المصري قد اكتسح الكاميرون في مباراة الافتتاح بنتيجة 40-17 ويختتم دور المجموعات بمواجهة المغرب مساء غدا الأربعاء.

وسبق للفراعنة حصد اللقب سبع مرات بالتساوي مع الجزائر، بينما تنفرد تونس في الصدارة بـ 10 ألقاب.

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