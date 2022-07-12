التشكيل - صلاح على مقاعد بدلاء ليفربول.. وبرونو يقود تشكيل تين هاج الأول مع مانشستر

أعلن الألماني يورجن كلوب والهولندي إريك تين هاج تشكيلي ليفربول ومانشستر يونايتد لأولى مواجهات الفترة التحضيرية للثنائي للموسم الجديد في بانكوك.

وتواجد محمد صلاح على مقاعد البدلاء بجانب الصفقة الجديدة داروين نونيز.

وبدأ الشاب فابيو كارفاليو الوافد الجديد من فولام في التشكيل الأساسي.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: إيساك مابايا - ناثانيل فيليبس - جو جوميز - تشامبرز

خط الوسط: جوردان هندرسون - فابيو كارفاليو - نايلر مورتون

خط الهجوم: هارفي إيليوت - روبيرتو فيرمينو - لويس دياز

على الجانب الآخر، تواجد الوافد الجديد تيريل مالاسيا على مقاعد بدلاء مانشستر يونايتد بجانب فان دي بيك والعراقي زيدان إقبال.

وغاب هاري ماجواير قائد الفريق عن قائمة المباراة.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

خط الدفاع: ديوجو دالوت - فيكتور ليندلوف - رافائيل فاران - لوك شاو .

خط الوسط: فريد - سكوت مكتومناي - برونو فيرنانديز

خط الهجوم: جادون سانشو - أنتوني مارسيال - ماركوس راشفورد

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