رومانو: برشلونة يقدم عرضا رسميا لضم رافينيا.. وخطوة قبل التوقيع

الثلاثاء، 12 يوليه 2022 - 13:29

كتب : FilGoal

رافينيا - ليدز يونايتد

قدّم برشلونة عرضا رسميا لنادي ليدز يونايتد من أجل ضم رافينيا خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وكشف فابريزيو رومانو الصحفي المختص بسوق الانتقالات عن تقديم برشلونة لعرض رسمي.

وأشار رومانو إلى أن عرض برشلونة بقيمة 58 مليون يورو يصل إلى 68 بإضافة المكافآت.

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ووصلت الصفقة إلى مراحلها الأخيرة مع نية ليدز يونايتد الموافقة على العرض المقدم من برشلونة.

وأوضح رومانو أن هناك خطوة منتظرة قبل توقيع رافينيا الرسمي من أجل الانضمام إلى برشلونة.

وتابع الصحفي المختص بسوق الانتقالات أن برشلونة ينتظر قدرته على تسجيل رافينيا وبعد ذلك سيتم توقيع رافينيا رسميا.

ولم يتمكن برشلونة من قيد صفقتيه الجديدتين فرانك كيسي وأندرياس كريستينسن بسبب الحالة الاقتصادية للنادي.

ويحتاج برشلونة للعمل على الحالة الاقتصادية ليتمكن من إضافة لاعبين جدد ويأتي ذلك بتخفيض الرواتب أو التخلص من بعض اللاعبين لتخفيض قيمة الرواتب في النادي.

وحدث ذلك من قبل للنادي الكتالوني مع ممفيس ديباي وسيرجيو أجويرو وفيران توريس.

وتنافس برشلونة مع أندية أخرى على رأسها تشيلسي وأرسنال للظفر بخدمات رافينيا.

ويقترب برشلونة في الوقت نفسه من تجديد عقد الفرنسي عثمان ديمبيلي بعد موافقة الأخير على العرض المقدم له.

رافينيا (28 عامًا) يلعب في ليدز يونايتد منذ صعوده للدوري الممتاز في 2020.

وانتقل رافينيا إلى ليدز قادمًا من رين الفرنسي مقابل 18 مليون يورو.

وخاض رافينيا 67 مباراة مع ليدز يونايتد على مدار موسمين، سجل خلالها 17 هدفًا وصنع 12.

وبدأ رافينيا مسيرته في أفال البرازيلي، قبل أن ينتقل إلى أوروبا عبر بوابة فيتوريا جيمارايش البرتغالي.

ولعب رافينيا في صفوف سبورتنج لشبونة موسم 2018\2019 وساهم في فوزه بلقبي كأس البرتغال وكأس الرابطة البرتغالية.

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