كلوب: رحيل ماني؟ صلاح وفيرمينو هنا مع المزيد من الجودة

الإثنين، 11 يوليه 2022 - 18:35

كتب : FilGoal

يورجن كلوب - ليفربول وريال مدريد - نهائي دوري أبطال أوروبا

رفض يورجن كلوب مدرب ليفربول الشعور بالقلق حيال رحيل السنغالي ساديو ماني نجم الفريق وأحد أعمدة الثلاثي الهجومي الشهير في أنفيلد.

ساديو ماني

النادي : بايرن ميونيخ

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول
الدوري الإنجليزي

وقال كلوب في تصريحاته لشبكة "سكاي سبورتس" على هامش تواجد الفريق في تايلاند استعدادا للموسم الجديد: "نعلم جودة ساديو، وسنلحظ كم كان جيدا لنا في بعض اللحظات لأنها كانت لحظات ساديو فقط، حيث لا أحد يفعلها مثله".

وأضاف "هذا ليس سيئا لأن ديوجو جوتا أتى منذ عامين وقدم عملا رائعا لنا. روبرتو فيرمينو لم يحظ بالموسم المتوقع له بسبب الإصابات ولكنه في التدريبات عاد بنسبة 100%. إنه لاعب من الطراز العالمي".

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وأوضح "لا يجب أن تقلق بشأننا، يمكنك أن تكون متحمسا لما هو ممكن بالنسبة لنا. لا يمكننا القيام بنفس الأشياء في عام والسير بنسق مغاير في العام التالي. لدينا قاعدة ويجب أن نبني عليها ونصبح أقل قابلية للتوقع بالنسبة للخصوم".

وتابع "هذا ممكن من خلال إحضار لاعبين مختلفين بمجموعة مهارات مغايرة".

وواصل كلوب الذي لا يتوقع إجراء أي صفقة أخرى هذا الصيف "كيف يمكنك تحسين فريق من هذا الطراز؟ بالتدريب طبعا. نؤمن بذلك كثيرا، ولكننا أيضا بحاجة لدماء جديدة ورغبة متجددة".

وأضاف "أحيانا تفعل الأمور كما تريد فعلها، وأحيانا تضطر للتصرف في وضع مثل أن يخبرك ساديو برغبته في الرحيل، يجب عليك استبداله هنا. لحسن الحظ تمكننا من ذلك حيث أحضرنا لويس دياز (في يناير الماضي) والآن داروين نونيز".

واختتم "اثنان من الثلاثي الهجومي العالمي (محمد صلاح وفيرمينو) هنا حتى الآن وأضيف إليهم المزيد من الجودة".

وتعاقد ليفربول مع فابيو كارفاليو وكالفن رامزي وداروين نونيز، فيما غادره ساديو ماني إلى بايرن ميونيخ ونيكو ويليامز إلى نوتنجهام فورست.

ويلعب ليفربول وديا غدا -الثلاثاء- ضد مانشستر يونايتد في تايلاند، في الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة.

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