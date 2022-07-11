التدعيم السادس.. نوتنجهام فورست يتعاقد مع نيكو ويليامز

الإثنين، 11 يوليه 2022 - 15:28

كتب : FilGoal

نيكو ويليامز - نوتنجهام

أعلن نوتنجهام فورست التعاقد مع نيكو ويليامز الظهير الأيمن لفريق ليفربول لمدة أربع سنوات.

وأشار النادي إلى أن ويليامز قد وقع على عقد حتى 2026.

وفقا لفابريزيو رومانو فإن الصفقة قد كلفت نوتنجهام 17.5 مليون إسترليني، كما سيحصل ليفربول على نسبة 15% من إعادة بيع اللاعب في المستقبل.

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وقال اللاعب في تصريحات لموقع النادي: "نوتنجهام فريق لديه تاريخ رائع وملعبه خاص للغاية ولا يمكنني الانتظار لألعب فيه خلال الأسابيع المقبلة".

وتابع "من خلال حديثي مع المدرب وجدت قدر كبير من الطموح يظهر في النادي وأتطلع للانضمام لزملائي الجدد والاستعداد للتحدي المقبل".

اللاعب صاحب الـ 21 عاما صعد من ناشئي ليفربول ولعب مع الفريق الأول 33 مباراة وصنع خلالهم 6 أهداف.

وقضى ويليامز النصف الثاني من الموسم الماضي معارا إلى فولهام وشارك في 15 مباراة سجل خلالهم هدفين وصنع هدفين آخرين.

وسيكون الظهير الأيمن سادس صفقات نوتنجهام في الصيف الحالي بعد الحارس دين هندرسون والظهير الأيمن جوليان بيانكون ولاعب الوسط موسى نياكاتي والمهاجم تايوو أيونيي والظهير الأيسر عمر ريتشاردز.

يذكر أن نوتنجهام فورست سيعود للمشاركة في الدوري الإنجليزي بعد غياب 23 عاما.

وسيبدأ الفريق مبارياته في الموسم المقبل أمام نيوكاسل خارج ملعبه.

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