العودة لمكان تألقه.. بوجبا ينضم إلى يوفنتوس

الإثنين، 11 يوليه 2022 - 12:17

كتب : FilGoal

بول بوجبا - يوفنتوس

أعلن يوفنتوس ضم عودة بول لوجبا للفريق بشكل رسمي بعد 6 سنوات من الرحيل عن الفريق.

وأشار النادي إلى أن بوجبا قد وقع على عقد لمدة أربع سنوات حتى 2026.

وانضم بوجبا إلى يوفنتوس في صفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع مانشستر يونايتد بنهاية الموسم الماضي.

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اللاعب صاحب الـ 29 عاما كان قد رحل عن يوفنتوس في 2016 متجها إلى مانشستر يونايتد.

وشهدت الفترة الاولى لبوجبا مع يوفنتوس تقديمه لأفضل أداء في مسيرته.

وفي 4 مواسم حقق لقب الدوري الإيطالي 4 مرات وكأس إيطاليا مرتين والسوبر الإيطالي 3 مرات ووصل لنهائي دوري أبطال أوروبا 2015.

وشارك بوجبا مع يوفنتوس في فترته الأولى في 177 مباراة وسجل 34 هدفا وصنع 40.

اللاعب الفرنسي كان قد انضم ليوفنتوس في 2012 من مانشستر يونايتد أيضا بشكل مجاني قبل العودة للفريق الإنجليزي في صفقة كلفت 105 مليون يورو كأغلى لاعب في العالم وقتها.

وشارك مع الشياطين الحمر في 232 مباراة. سجل خلالها 39 هدفا وصنع 51 آخرين.

وفاز بوجبا مع مانشستر بلقب كأس الرابطة والدرع الخيرية والدوري الأوروبي.

بوجبا هو اللاعب الثاني الذي يعلن يوفنتوس عن ضمه وبشكل مجاني خلال فترة الانتقالات الحالية بعد التعاقد مع أنخيل دي ماريا الذي انتهى تعاقده مع باريس سان جيرمان.

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