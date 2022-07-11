رومانو: سبورتنج لشبونة توصل لاتفاق مع برشلونة بشأن ترينكاو

توصل سبورتنج لشبونة لاتفاق نهائي مع برشلونة للتعاقد مع فرانشيسكو ترينكاو لاعب الفريق الإسباني خلال فترة الانتقالات الحالية وفقا للإيطالي فابريزيو رومانو الصحفي بشبكة سكاي سبورت إيطاليا.

الصفقة ستكلف الفريق البرتغالي 10 مليون يورو يدفع نصفها خلال العام الأول ويتواجد اللاعب حاليا في مدينة لشبونة لإجراء الكشف الطبي.

وفقا لرومانو فإن برشلونة سيضع بند في عقد اللاعب يمكنه من إعادة شرائه خلال الثلاث سنوات المقبلة.

اللاعب صاحب الـ 22 عاما كان قد انضم لبرشلونة في 2020 قادما من سبورتنج براجا البرتغالي.

وقضى ترينكاو الموسم الماضي معارا إلى ولفرهامبتون وشارك مع الفريق الإنجليزي في 30 مباراة وسجل ثلاثة أهداف وصنع واحد.

وشارك اللاعب البرتغالي بقميص برشلونة في 42 مباراة وسجل خلالهم ثلاثة أهداف وصنع هدفين، وتوج مع الفريق بلقب كأس السوبر الإسباني.

ويحتاج برشلونة لبيع عدد من لاعبي الفريق أو تقليص عقدو البعض الآخر من أجل أن يتمكن من التعاقد مع لاعبين جدد وتسجيل اللاعبين الذين تعاقد معهم بالفعل.

وتعاقد برشلونة بشكل رسمي حتى الآن مع أندرياس كريستنسن من تشيلسي وفرانك كيسي من ميلان.

ووفقا لرومانو فإن برشلونة قد توصل لاتفاق مع ليدز يونايتد بشأن التعاقد مع رافينيا.

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