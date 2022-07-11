رومانو: سبورتنج لشبونة توصل لاتفاق مع برشلونة بشأن ترينكاو

الإثنين، 11 يوليه 2022 - 10:45

كتب : FilGoal

فرانسيسكو ترينكاو - برشلونة - ألافيس

توصل سبورتنج لشبونة لاتفاق نهائي مع برشلونة للتعاقد مع فرانشيسكو ترينكاو لاعب الفريق الإسباني خلال فترة الانتقالات الحالية وفقا للإيطالي فابريزيو رومانو الصحفي بشبكة سكاي سبورت إيطاليا.

الصفقة ستكلف الفريق البرتغالي 10 مليون يورو يدفع نصفها خلال العام الأول ويتواجد اللاعب حاليا في مدينة لشبونة لإجراء الكشف الطبي.

وفقا لرومانو فإن برشلونة سيضع بند في عقد اللاعب يمكنه من إعادة شرائه خلال الثلاث سنوات المقبلة.

أخبار متعلقة
رومانو: ليدز في طريقه للموافقة على عرض برشلونة الجديد مواعيد مباريات اليوم الأول من أمم إفريقيا لكرة اليد.. مصر تتربص بـ الكاميرون إصابة نجم ولفرهامبتون الشاب بقطع في الرباط الصليبي مران الإسماعيلي - جلسة مع اللاعبين لحل الأزمة.. وغيابات الدراويش أمام سموحة

اللاعب صاحب الـ 22 عاما كان قد انضم لبرشلونة في 2020 قادما من سبورتنج براجا البرتغالي.

وقضى ترينكاو الموسم الماضي معارا إلى ولفرهامبتون وشارك مع الفريق الإنجليزي في 30 مباراة وسجل ثلاثة أهداف وصنع واحد.

وشارك اللاعب البرتغالي بقميص برشلونة في 42 مباراة وسجل خلالهم ثلاثة أهداف وصنع هدفين، وتوج مع الفريق بلقب كأس السوبر الإسباني.

ويحتاج برشلونة لبيع عدد من لاعبي الفريق أو تقليص عقدو البعض الآخر من أجل أن يتمكن من التعاقد مع لاعبين جدد وتسجيل اللاعبين الذين تعاقد معهم بالفعل.

وتعاقد برشلونة بشكل رسمي حتى الآن مع أندرياس كريستنسن من تشيلسي وفرانك كيسي من ميلان.

ووفقا لرومانو فإن برشلونة قد توصل لاتفاق مع ليدز يونايتد بشأن التعاقد مع رافينيا.

اقرأ أيضا:

مواعيد مباريات اليوم الأول لكأس الأمم الإفريقية لكرة اليد

ما هي دورة الألعاب العالمية التي تشارك فيها مصر

مدربه السابق في دجلة يكشف عن كواليس فترة مالودا في مصر

الصراع يشتعل للظفر بخدمات هشام صلاح

حقيقة عرض سيمبا لضم ميكيسيوني

فرانشيسكو ترينكاو برشلونة سبورتنج لشبونة
نرشح لكم
إجابة ماكرة من توخيل عند سؤاله عن التعاقد مع كريستيانو رونالدو رومانو: ليدز في طريقه للموافقة على عرض برشلونة الجديد مصدر من الاتحاد لـ في الجول: عرض من فيوتشر لـ هشام صلاح.. ومحمود شعبان في الصورة لبيع "بيدري الجديد"؟ رئيس لاس بالماس في مفاوضات مع برشلونة وكيل ميكيسوني لـ في الجول: لا توجد عروض رسمية من سيمبا أو غيره.. وننتظر موقف الأهلي عودة إلى إسبانيا؟ لاس بالماس يحاول ضم فابريجاس تقرير: أرسنال مهتم بضم كانتي سبورت تكشف حقيقة تواصل النصر مع برشلونة من أجل بيانيتش
أخر الأخبار
جوائز كاف - اكتساح أهلاوي.. ثنائي مصري مرشح لأفضل لاعب داخل إفريقيا 10 دقيقة | الكرة الإفريقية
جوائز كاف - الأهلي ضمن القائمة النهائية للمرشحين لأفضل نادٍ في إفريقيا 14 دقيقة | الكرة الإفريقية
جوائز كاف – مصر ضمن القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل منتخب في إفريقيا 27 دقيقة | منتخب مصر
إجابة ماكرة من توخيل عند سؤاله عن التعاقد مع كريستيانو رونالدو 44 دقيقة | الدوري الإنجليزي
رومانو: سبورتنج لشبونة توصل لاتفاق مع برشلونة بشأن ترينكاو 48 دقيقة | ميركاتو
رومانو: ليدز في طريقه للموافقة على عرض برشلونة الجديد ساعة | الكرة الأوروبية
مواعيد مباريات اليوم الأول من أمم إفريقيا لكرة اليد.. مصر تتربص بـ الكاميرون 2 ساعة | كرة يد
إصابة نجم ولفرهامبتون الشاب بقطع في الرباط الصليبي 11 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد نهاية الدور الأول.. تعرف على المتأهلين للبطولات الإفريقية حتى الآن 2 اتحاد الكرة يعلن أسماء الأندية المشاركة في أبطال إفريقيا والكونفدرالية 3 خبر في الجول - نهاية موسمه.. إصابة حسين الشحات بقطع في غضروف الركبة 4 محامي السعيد: المحكمة الرياضية رفضت طلب الأهلي.. وسنقبل الحوار ولكن بشرط