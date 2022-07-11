رومانو: ليدز في طريقه للموافقة على عرض برشلونة الجديد

يقترب برشلونة من حسم صفقة البرازيلي رافينيا لاعب ليدز يونايتد بعد تقديم عرض مالي أكبر.

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وذكر فابريسيو رومانو صحفي شبكة سكاي أن آخر عرض شفاهي لـ برشلونة وصلت قيمته إلى 72 مليون يورو.

وأوضح رومانو أن ليدز سيوافق بمجرد وصوله العرض الرسمي من النادي الإسباني.

وكان رافينيا ضد ضغط على ليدز وقاتل خلال آخر 48 ساعة للموافقة على عرض برشلونة.

ويسعى رافينيا لتحقيق حلمه واللعب بقميص برشلونة، وبات يشعر أن انتقاله "وشيك" بحسب رومانو.

Raphinha feels his move to Barcelona is "imminent". Final verbal proposal: €72m guaranteed, with all details included. Leeds, expected to accept once it will be official bid. 🚨🇧🇷 #FCB Raphinha has been pushing with Leeds in the last 48h: he wants Barça, his biggest dream. pic.twitter.com/7V3m2M12zZ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 11, 2022

وتعاقد برشلونة في سوق الانتقالات الحالية مع فرانك كيسي قادمًا من ميلان، وأندرياس كريستينسن قادمًا من تشيلسي، وكلاهما بشكل مجاني بعد نهاية عقودهما.

وتنافس برشلونة مع أندية أخرى على رأسها تشيلسي وأرسنال للظفر بخدمات رافينيا.

ويقترب برشلونة في الوقت نفسه من تجديد عقد الفرنسي عثمان ديمبيلي بعد موافقة الأخير على العرض المقدم له.

رافينيا (28 عامًا) يلعب في ليدز يونايتد منذ صعوده للدوري الممتاز في 2020.

وانتقل رافينيا إلى ليدز قادمًا من رين الفرنسي مقابل 18 مليون يورو.

وخاض رافينيا 67 مباراة مع ليدز يونايتد على مدار موسمين، سجل خلالها 17 هدفًا وصنع 12.

وبدأ رافينيا مسيرته في أفال البرازيلي، قبل أن ينتقل إلى أوروبا عبر بوابة فيتوريا جيمارايش البرتغالي.

ولعب رافينيا في صفوف سبورتنج لشبونة موسم 2018\2019 وساهم في فوزه بلقبي كأس البرتغال وكأس الرابطة البرتغالية.

ويمتلك رافينيا 9 مباريات دولية مع منتخب البرازيل، سجل خلالها 3 أهداف.

ويسعى برشلونة إلى العودة لمنصات البطولة بعد أن أنهى الموسم الماضي دون أي لقب.

وتعاقد برشلونة في يناير الماضي مع فيران توريس من مانشستر سيتي، وبيير إيمريك أوباميانج من أرسنال.

كما استعار الإسباني أداما تراوري من ولفرهامبتون واندررز، لكنه لم يفعّل بند الشراء في عقده.

ويعمل برشلونة جاهدًا على إقناع بايرن ميونيخ بالتخلي عن هدّافه روبيرت ليفاندوفسكي الذي عبّر عن رغبته في الانتقال إلى البلاوجرانا.

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