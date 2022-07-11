إصابة نجم ولفرهامبتون الشاب بقطع في الرباط الصليبي

الإثنين، 11 يوليه 2022 - 00:06

كتب : FilGoal

تشيكيتينيو - ولفرهامبتون

أعلن نادي ولفرهامبتون واندررز الإنجليزي عن تعرض لاعبه تشيكيتينيو لقطعٍ في الرباط الصليبي للركبة.

تشيكينيو

النادي : ولفرهامبتون

ولفرهامبتون

وأوضح ولفرهامبتون أن الجناح البرتغالي الشاب سيخضع لعملية جراحية وسيبتعد لعدة أشهر.

وتعرض تشيكيتينيو للإصابة خلال مباراة ودية أمام بيرنلي أمس السبت.

وخرج ولفرهامبتون فائزًا بثلاثية دون رد من المباراة، لكنه في المقابل خسر تشيكيتينيو قبل انطلاق الموسم.

فرانشيسكو جورجي تافاريس أوليفيرا المعروف بـ تشيكيتينيو، انضم إلى ولفرهامبتون في يناير الماضي قادمًا من إشتوريل البرتغالي مقابل 3,5 ملايين يورو.

وخاض تشيكيتينيو 9 مباريات بقميص ولفرهامبتون، صنع خلالها 3 أهداف.

وبدأ تشيكيتينيو مسيرته في أكاديمية سبورتنج لشبونة، قبل أن يلعب معارًا لـ إشتوريل ثم تونديلا.

وانضم تشيكيتينيو إلى إشتوريل بشكلٍ نهائي في 2019، وتألق في صفوفه، إذ خاض 44 مباراة، سجل خلالها 6 أهداف وصنع 8.

ومثّل تشيكيتينيو منتخب البرتغال تحت 21 عامًا في تصفيات بطولة أوروبا للشباب العام الماضي.

وعقد ولفرهامبتون صفقة صيفية وحيدة هذا الموسم حتى اللحظة كانت بشراء الكوري الجنوبي هوانج هي تشان بشكل نهائي من لايبزج بعد أن لعب له معارًا الموسم الماضي.

في المقابل، رحل روبين فيناجري صوب سبورتنج لشبونة، وتحوّل رومان سايس إلى بيشكتاش، وانتقل مارشال إلى بوتافوجو.

ويواصل ولفرهامبتون استعداده للموسم الجديد بمواجهة ديبورتيفو ألافيس الإسباني وديًا يوم الأربعاء المقبل.

ويلعب ولفرهامبتون لاحقًا أمام ليفانتي وبيشكتاش وسبورتنج لشبونة وفارينسي.

ويفتتح ولفرهامبتون الدوري الإنجليزي بمواجهة ليدز يونايتد يوم 6 أغسطس، ثم فولام وتوتنام هوتسبير في الجولتين الثانية والثالثة.

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