بعد أنباء اختفائه.. ظهور موسوندا أخيرا

ظهر البلجيكي شارلي موسوندا بعد أن تناولت تقارير صحفية اختفائه خلال الفترة الماضية.

موسوندا اللاعب السابق لـ تشيلسي كان في طريقه للانضمام إلى نادي زولته فاريجيم البلجيكي عندما انقطعت أخباره.

لكن الجناح صاحب الأصول الزامبية شدد على سلامته في تصريحات خاصة لصحيفة ماركا الإسبانية.

وقال موسوندا: "أنا بخير. مع مرور السنوات فهمت أن الناس تتحدث عن الكثير من الأشياء دون معرفة الحقيقة، لكن تلك ليست مشكلتي".

وأضاف: "أعشق كرة القدم، وسأعشقها دومًا. تدربت 3 سنوات بشكل منفرد في آخر 4 سنوات دون أن أشارك، خلال تلك الفترة لم أكن أحلم بالعودة للعب فحسب، بل بالوصول إلى أعلى الدرجات".

وكان موسوندا قد طلب إجازة من الفريق البلجيكي لقضاء بعض الوقت من أسرته قبل الانضمام رسميًا.

ليخرج بعدها ويلي نايسينس المدير الرياضي للفريق البلجيكي ويوضح أن موسوندا مختفٍ منذ عدة أيام وأنه لا فكرة لديهم عن مكانه.

موسوندا (25 عامًا) بدأ مسيرته في أكاديمية أندرلخت، قبل أن يتحوّل إلى تشيلسي في 2012.

وتواجد موسوندا في الفريق الأول لـ تشيلسي بين 2016 و2020، فترة عرفت خروجه معارًا عدة مرات، ولم يخض خلالها مع البلوز إلا 7 مباريات، منها 3 فقط في الدوري الإنجليزي.

ولعب موسوندا معارًا لـ ريال بيتيس، وسيلتك، وفيتيسه، وتواجد الموسم الماضي في صفوف تشيلسي دون أن يكون له أي حضور مع الفريق الأول.

ولعب موسوندا مع منتخبات الشباب والناشئين لـ بلجيكا، لكنه لم يمثّل المنتخب الأول مطلقا.

ويعد موسوندا هو نجل شارلي موسوندا -الذي يحمل نفس اسمه-، وهو واحد من ناجيين اثنين من منتخب زامبيا الذي سقطت به الطائرة عام 1993 في المحيط الأطلسي ولقي جميع أفراده مصرعهم.

وكان موسوندا الأب لاعبًا في أندرلخت البلجيكي وقتها وغاب عن الرحلة حاله حال كالوشا بواليا الذي تواجد في صفوف أيندهوفن.

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