لبيع "بيدري الجديد"؟ رئيس لاس بالماس في مفاوضات مع برشلونة

يتواجد ميجيل آنخل راميريز رئيس نادي لاس بالماس في مقر برشلونة، للتفاوض بشأن صفقة خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وذكرت صحيفة كانارياس 7 المقربة من لاس بالماس أن المفاوضات جارية بين النادي الكناري ونظيره برشلونة من أجل عملية انتقال ألبيرو موليرو.

وذكر التقرير أن رئيس لاس بالماس يتواجد في برشلونة لإتمام انتقال موليرو إلى البلاوجرانا.

كما أوضح التقرير أن العقد سيتضمن نسبة 15% من إعادة البيع مستقبلًا، وهو بند تواجد في عقد انتقال بيدري إلى برشلونة قبل عامين.

وكان موليرو قد جدد عقده مؤخرا مع لاس بالماس حتى 2026، مع رفع الشرط الجزائي في عقده إلى 30 مليون يورو.

من جانبها، أكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكالونية وجود رئيس بالماس في برشلونة، لكن ليس لأجل بيع موليرو!

وذكرت موندو ديبورتيفو أنه راميريز يتواجد في المدينة الرياضية لـ برشلونة من أجل بيع لاعب آخر.

وأوضحت أن راميريز تواجد في برشلونة بالفعل منذ 3 أسابيع للتفاوض بشأن موليرو، لكن أولوية إدارة برشلونة حاليًا تدعيم قائمتها، بينما التعاقد مع موليرو لو تم سيعقبه إعارته إلى ناديه الأصلي لاس بالماس.

موليرو (18 عامًا) نال لقب "بيدري الجديد" بسبب قدومه من نفس المدينة وتشابه أسلوب لعبه مع نجم برشلونة الحالي.

وخاض موليرو 38 مباراة بقميص لاس بالماس في الموسم الماضي، سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدفًا.

وقاد موليرو لاس بالماس لنصف نهائي ملحق الصعود للدرجة الأولى، لكن الفريق الكناري خسر أمام جاره وغريمه تينيريفي، ليظل موسمًا آخر على الأقل في الدرجة الثانية.

ويعد بيدري من جانبه أحد أنجح تعاقدات برشلونة في آخر السنوات، إذ انضم قادمًا من لاس بالماس في صيف 2020 مقابل 17 مليون يورو بعد أن قضى موسمًا معارًا إلى فريقه الأصلي بعد التعاقد.

وخاض بيدري 73 مباراة بقميص برشلونة، سجل خلالها 8 أهداف وصنع 7 وبات لاعبًا أساسيًا في منتخب إسبانيا وساهم في وصوله لنصف نهائي يورو 2020.

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