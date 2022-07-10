مران الأهلي – تحسن طاهر واستمرار تأهيل تاو وميكيسوني

واصل الأهلي تدريباته اليوم –الأحد- على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادا لمواجهة فيوتشر ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وعقد البرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني محاضرة للاعبين قبل انطلاق المران، تحدث خلالها عن العديد من الأمور المتعلقة بالإستعداد للمباريات المقبلة سواء في الدوري أو الكأس.

وخاض الفريق تدريبات بدنية مكثفة، أعقبها فقرات فنية وخططية متنوعة.

وشارك طاهر محمد طاهر في المران، حيث قال أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي: "حالة اللاعب تحسنت بشكل كبير بعد أن اجتاز برنامجه التأهيلي والعلاجي للتخلص من إصابته بكدمة في الركبة".

أيضا واصل بيرسي تاو أداء برنامجه التأهيلي في صالة الألعاب الرياضية، للتعافي من إصابته بشد في العضلة الأمامية.

وقال أبو عبلة: "تاو يتقدم في تنفيذ برنامج العلاج، استعدادا للعودة إلى المشاركة في التدريبات بصورة طبيعية".

وأوضح "تاو سيكون جاهزا للمشاركة في التدريبات الجماعية في غضون أسبوعين، حيث يخضع لفحوصات مستمرة لمتابعة برنامج العلاج الطبيعي الخاص به".

كما أدى لويس ميكيسوني جلسة علاج في صالة الألعاب الرياضية، ضمن برنامجه التأهيلي الذي يؤديه منذ تعرضه للإصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة.

وأوضح رئيس الجهاز الطبي للنادي الأحمر "ميكيسوني في تحسن مستمر. سينهي برنامجه العلاجي في غضون أسبوع وينتظم في التدريبات الجماعية".

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق فيوتشر في التاسعة مساء الثلاثاء المقبل على ملعب الأهلي We السلام، وذلك ضمن منافسات الدوري الممتاز.

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