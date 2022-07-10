تقرير تنزاني: سيمبا يرغب في استعادة ميكيسوني بشرط واحد

كشف أحد المسئولين في نادي سيمبا التنزاني عن رغبة الفريق في إعادة لويس ميكيسوني لاعب الأهلي للفريق مرة أخرى ولكن بشرط تقليل راتبه الذي يتقاضاه مع الأهلي.

ونشر موقع موانانشي التنزاني تصريحات من أحد المسؤولين في النادي دون ذكر اسمه قائلا: "لقد قدمنا طلبنا بالفعل ونريد الحصول على ميكيسوني على سبيل الإعارة لأنه ليس من السهل شرائه بسبب تكلفته المرتفعة وطلبنا من الإدارة واللاعب وسندفع له 30 مليون شلن تنزاني (ما يعادل 200 ألف جنيه مصري) شهريا وبالطبع هذا أقل مما يحصل عليه حاليا".

وتابع "إذا وافق اللاعب والإدارة على تقليل راتبه سنكون جاهزين لإعادته للفريق ولكن إذا فشل الأمر، فمن المؤكد أنه سيذهب إلى دولة أخرى وليس تنزانيا".

وأضاف "هناك أندية من عدة دول مثل السودان، وجنوب إفريقيا ودول عربية أخرى أظهروا اهتمامهم بضمه وسيدفعوا أموالا أكثر منا لذلك يمكن أن يحدث أي شيء".

وكان ثاتو ماتوكا وكيل اللاعب قد نفى من قبل تلقيه أي عروض خلال الفترة الماضية للرحيل عن الأهلي.

وقال ماتوكا في تصريحات لجريدة iDiski Times: "نادي كايزر تشيفز لم يتواصل معي بشأن ميكيسوني، وأنا لم أعرضه عليهم أيضا".

وأضاف "سيمبا ويانج أفريكانز التنزانيان لم يتواصلا معي أيضا".

وتابع "لم يصله أي عروض حتى الآن ولكن إذا غادر الأهلي، فإن هدفنا هو انضمامه لأحد أندية شمال إفريقيا".

وانضم البالغ من العمر 26 عاما لصفوف الأهلي بداية الموسم الجاري قادما من صفوف سيمبا التنزاني بتوصية من موسيماني.

وسجل ميكيسوني 3 أهداف للشياطين الحمر في 18 مباراة في جميع المسابقات، ثم ضربته الإصابة قبل شهر واحد فقط من رحيل موسيماني المفاجئ.

قبل يومين، أوضح موقع THE citizen الجنوب إفريقي أن ميكيسوني عُرض على كايزر تشيفز وأن إدارة النادي تدرس الأمر بجدية.

وأضاف أن سيمبا التنزاني يرغب هو الآخر في استعادة خدمات لاعبه السابق لمدة موسم على سبيل الإعارة لكن البيع النهائي قد يمنح كايزر تشيفز الأولوية.

وشدد على أن تمسك البرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني الجديد للأهلي باستمرار بيرسي تاو يعطل عودته إلى دوري بلاده.

تاو انضم للأهلي بداية الموسم الجاري قادما من برايتون الإنجليزي وشارك خلال 28 مباراة وسجل 8 أهداف وصنع 6 بجميع المسابقات.

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