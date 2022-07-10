تين هاج: أريد التحسين من الجميع.. وأتشوق لمنح النتائج لجماهير مانشستر يونايتد

تحدث إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد عن أهمية فترة الإعداد التي سيخوضها فريقه خلال الصيف الحالي قبل بداية الموسم المقبل.

وسافر مانشستر يونايتد إلى تايلاند لخوض جولة يلعب خلالها مباريات ودية.

وسيلعب مانشستر يونايتد مباراته الودية الأولى أمام ليفربول يوم الثلاثاء المقبل.

وقال تين هاج في تصريحات لموقع النادي: "ما أريده هو أن أرى اللاعبين الصغار يتعلمون ويظهرون أنفسهم لأنهم يستحقون مكانة في المستوى الأعلى من كرة القدم ويجب عليهم أن يثبتوا ذلك، هذا يعني أن عليهم أن يظهروا ذلك كل يوم وهذا يتطلب أسلوب وطريقة حياة معينة ويتعين عليهم التكيف معها، ربما هم لا يعرفون ذلك حتى الآن ولكن يجب عليهم أن يفعلوا وأن يثبت واحد أو إثنين أنفسهم وأن يصعدوا للفريق الأول".

وتابع "المباريات الودية مهمة جدا للفريق، إنهم يمثلون اختبار لمستوى من اللعب سنواجهه في كل مباراة في الموسم لذلك علينا أن نتعلم كيفية تغيير طريقة لعبنا ويجب أن نفعل ذلك أمام هؤلاء الخصوم الذين سنواجههم بعد ذلك خلال الموسم".

واستمر "تطوير علاقتنا ببعض خلال فترة الإعداد؟ بالطبع سنقضي الكثير من الوقت معا ومع الكثير من كرة القدم الجماعية ولكن سيكون هناك أيضا وقت لا يتعلق بكرة القدم بشكل مباشر للتعرف على بعضنا البعض".

وتحدث تين هاج عن إقامة كأس العالم في منتصف الموسم قائلا: "لن يختلف الأمر عن المواسم الأخرى لأنه من المهم دائما في فترة الإعداد للموسم أن يكون اللاعبين لائقين بدنيا وذهنيا للحصول على فريق جيد، ما نفعله سيتحسن بالطبع في الموسم لكنك تضع المعايير والمطالب والقيم والقواعد، بحيث يكون منظما للذهاب إلى أبعد مكان في الموسم".

وأضاف "التشوق للعب أمام الجماهير في أولد ترافورد؟ بالطبع أنا متشوق لذلك وقد قابلتهم بالفعل من قبل في المدينة، أشعر بحماسهم وأريد أن أعطيهم النتائج وأن نصنع أجواء خاصة معا في الملعب، ويمكننا أن نصعن فريقا فائزا يلعب كرة قدم ستحب الجماهير مشاهدتها".

وأنهى مانشستر يونايتد الموسم الماضي في المركز السادس ليكمل موسمه الخامس دون الفوز بأي لقب.

ولم يفز مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي منذ 2013، ولم يفز بأي بطولة منذ 2017، حيث أنهى الموسم الماضي في المركز السادس، وهو الموسم الذي شهد إقالة أولي جونار سولشاير وتعيين رالف رانجنيك مدربا مؤقتا بدلا منه.

وتعاقد الشياطين الحمر مع الهولندي إريك تين هاج لتدريب الفريق لمدة ثلاث سنوات.

وسيبدأ مانشستر يونايتد الموسم بمواجهة برايتون على ملعب أولد ترافورد في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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