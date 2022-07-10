تريزيجيه: أتمنى أن نتأهل لدوري أبطال أوروبا.. ولهذا اخترت طرابزون سبور

الأحد، 10 يوليه 2022 - 15:36

كتب : FilGoal

محمود حسن تريزيجيه

شدد محمود حسن "تريزيجيه" لاعب طرابزون سبور الجديد على رغبته في التأهل لدوري أبطال أوروبا لكونه يمثل شيء خاص طالما حلم به طوال طفولته.

تريزيجيه

النادي : طرابزون سبور

طرابزون سبور

وكان تريزيجيه انتقل إلى طرابزون سبور قادما من أستون فيلا بعقد يمتد حتى عام 2026.

وقال تريزيجيه في تصريحات عبر موقع "TRT" التركي: "في البداية أنا سعيد جدا لأنضم لذلك النادي العظيم، منذ يومي الأول هنا تم استقبالي بشكل رائع من المدرب واللاعبين والمشجعين ويمكنني الرد على ذلك الاستقابل بأن أجعلهم سعداء".

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وتابع "حاولت أن أجعل جسدي جاهز بدنيا طوال الصيف وعلى الرغم من ذلك يمكنني وصف استعدادي البدني بنسبة 80 أو 90%، وربما سأساهم مع الفريق بتقديم 100% من العمل وسأحاول فعل ذلك على مدار الموسم".

وشدد "أنا شخص لا اتشبث بنجاح الماضي وأهدف دائما إلى الأفضل ولا أفكر بالأمس، وبالنسبة لي فإن اليوم هو هدف جديد ومستقبل جديد لقد حاولت دائما أن أفعل هذا وحتى في هذا الموسم عندما أصل إلى أهدافي سأنساها وأحاول الوصول إلى أهداف جديدة للموسم الجديد".

وأضاف "سعيد لأنني ألعب في فريق يهدف دائما ليكون البطل، هدفنا الأول سيكون كأس السوبر ثم التأهل لدوري أبطال أوروبا لأن هذا سيكون شيئا رائعا بالنسبة لي".

واستمر "لقد وصلت إلى معظم الأهداف التي وضعتها لنفسي خلال مسيرتي حتى الآن، لعبت مع أندية ودوريات مهمة مثل الدوري الإنجليزي ولعبت في كأس العالم ولكن دوري أبطال أوروبا هو شيء خاص حلمت به طوال عمري وأتمنى أن نصل إليه وأن نحقق ذلك معا وأن نتوج بالدوري مرة أخرى في نهاية الموسم".

وسيلعب طرابزون سبور في الملحق النهائي المؤهل لدور مجموعات دوري أبطال أوروبا مع منافس لم يتحدد بعد.

ويلعب بطل الدوري التركي في الملحق النهائي المؤهل لدور المجموعات، بينما يلعب صاحب المركز الثاني في المرحلة الثانية من التصفيات.

وشدد "قبل أن انضم إلى طرابزون سبور كان هناك أندية أخرى مهتمة بضمي ولكن بعد حديثي مع المدرب ورئيس النادي قررت أن ألعب هنا لأنني عرفت خطط النادي خلال المحادثات والشيء الذي أبهرني هو كونه مستعدا لأن يكون معنا دائما ليس فقط كلاعبي كرة قدم ولكن في الحياة العادية".

وأتم "لقد لعبت أمام طرابزون من قبل وأمام الجماهير في 5 مباريات، وسجلت 4 أهداف ولكن الآن أتمنى أن نفوز معا وحتى في الهزيمة سنكون معا وأتمنى أن نخوض موسم جيد بدعم ومساندة الجماهير".

ويتواجد طرابزون سبور في سلوفينيا حاليا إذ يخوض الفريق معسكرا تحضيريا استعدادا للموسم الجديد.

وكانت هناك مشكلة في التأشيرة عطلت من انضمام تريزيجيه إلى معسكر فريقه مبكرا قبل حلها ومشاركته اليوم السبت في المران لأول مرة.

وجاءت تفاصيل عقود طرابزون مع أستون فيلا وتريزيجيه على النحو التالي:

- قيمة الصفقة 4 ملايين يورو.

- سيدفعها طرابزون سبور لأستون فيلا على 4 أقساط، مليون يورو كل موسم.

- يدفع طرابزون لأستون فيلا 10% من قيمة بيع أو إعارة تريزيجيه لأي فريق آخر.

- تريزيجيه وقع على عقد يربطه بطرابزون سبور لمدة 4 سنوات.

- حسب الاتفاق المبرم مع اللاعب، يبلغ راتبه السنوي مليون و550 ألف يورو.

- يزيد الراتب بنسبة 5٪ سنويا.

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