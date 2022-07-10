تقديم صفقات مانشستر سيتي - هالاند: أنا هنا من أجل الاستمتاع.. وأتطلع لمواجهة يونايتد

يتطلع النرويجي إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي الجديد لمواجهة الجار مانشستر يونايتد.

ويقدم مانشستر سيتي صفقاته الجديدة اليوم للجماهير مع غياب كالفن فيليبس بسبب المرض.

وقال هالاند أثناء تقديمه: "أنا متأكد أنا سنحظى بأوقات جيدة معا هنا. أمتلك العديد من القمصان الخاصة بسيرجيو أجويرو في المنزل".

وأضاف "الفريق الذي أتطلع لمواجهته؟ لا أحب أن أذكر الاسم ولكنه مانشستر يونايتد".

ويقام الدربي ذهابا على ملعب الاتحاد في 1 أكتوبر وإيابا أولد ترافورد في 14 يناير.

وواصل "سأتعامل مع الأمر بهدوء وأحاول الاستمتاع بكل لحظة. الإفراط في التفكير ليس شيئًا جيدًا، ساسترخ عندما أستطيع وأعمل بجد. هدفي هو الاستمتاع بكل شيء".

واستطرد "المساعدة للفوز بدوري أبطال أوروبأ؟ إنها بطولتي المفضلة. لقد حصلت على الإجابة الآن".

وأكمل "إنه تحد كبير. بلد جديد، دوري جديد، مدرب جديد. أعرف كيف أنضم إلى ناد جديد فلقد فعلت ذلك عدة مرات من قبل وأنا أتطلع إلى ذلك".

وأردف "استمتع عندما أسجل الأهداف وابتسم كثيرا، أريد أن استمتع بذلك. كان لدي شعور بأنني يجب أن أكون هنا".

وعن اللعب ضد مانشستر سيتي سابقا "لعبت ضدهم في دوري الأبطال العام الماضي. تراهم على شاشة التلفزيون وعندما تقابلهم يكون الأمر مختلفا. لم ألمس الكرة لمدة 25 دقيقة. من فضلك توقف جوندوجان عن لعب التمرير السريع بهذا الشكل. إنه مستوى مختلف كيف يتعاملون مع اللعبة ويخلقون الفرص".

وأجاب عن سؤال حديثه مع جوارديولا قائلا: "لقد شاهدت سيتي منذ أن تولى بيب المسؤولية في 2016 وأنا أعرف بالضبط كيف يلعبون. هذا هو أهم شيء. كنت أعرف الكثير من الأشياء قبل أن أتحدث معه".

وواصل "يمكنني التطور في كل شيء، اللعب بالقدم اليمنى واليسرى والرأس. التحرك بالكرة وبدونها. لقد وقعت عقدا لمدة خمس سنوات لذلك يجب ان نبدأ من هنا".

وعن دي بروين والتمريرات الحاسمة "أتمنى أن يحصل على عدد أكبر منها هذا الموسم".

وعن المدينة وصورته بقميص سيتي وهو طفل "لقد كانت صورة جميلة وأعجبتني كثيرا. التقط والدي صورتي ومن الجيد أن أكون هنا، لقد ولدت في إنجلترا وعشت لمدة 4 سنوات قبل الانتقال إلى النرويج. إنه شعور جيد".

وأتم عن زملائه الجدد "يتعلق الأمر بكوني على طبيعتي للتواصل داخل الملعب وخارجه والتعرف على الجميع.لقد فعلت ذلك في سالسبورج ودورتموند. في دورتموند عملت بشكل جيد مع سانشو بعد دقيقة واحدة في أول ظهور لي ساعدني. يتعلق الأمر بالتعرف على بعضنا البعض لأداء على أعلى مستوى".

وانتقل هالاند إلى صفوف مانشستر سيتي قادما من بوروسيا دورتموند لمدة خمس سنوات.

وسيرتدي ابن الـ21 عاما الرقم 9 مع مانشستر سيتي.

هالاند سجل 85 هدفا وصنع 22 آخرين في 88 مباراة مع بوروسيا دورتموند الألماني.