خدعه مشجع يوفنتوس.. رامسي يوقع على "فسخ تعاقده"

استغل أحد مشجعي يوفنتوس ظهور لاعب الوسط الويلزي آرون رامسي قبل التدريبات، وجعله يوقع على فسخ تعاقده مع النادي.

جاء ذلك خلال استقبال رامسي الذي كان يوقع لجماهير البيانكونيري، فخدعه المشجع ليوقع على ورقة كتب عليها بالأعلى "فسخ التعاقد" باللغة الإيطالية.

وفيما يبدو لم يلحظ رامسي ما حدث، حيث واصل التوقيع لبقية الجماهير.

وانضم الويلزي إلى صفوف يوفنتوس قادما من أرسنال في صيف 2019، بعد 11 عاما في لندن.

وتقدر تقارير صحفية راتبه بـ 400 ألف جنيه استرليني أسبوعيا، ولكن في لامقابل لم تكن الخطوة ناجحة حتى الآن، حيث أفسدتها العديد من الإصابات.

Aaron Ramsey’s first day back at Juventus and a fan asks him to sign A4 paper that says ‘Contract Termination’ Man, that’s a violation 😭pic.twitter.com/iDszMSNJNo — Gilles 🇳🇬🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (@_Grimanditweets) July 10, 2022

رامسي حتى الآن لم يلعب مباراتين على التوالي بقميص البيانكونيري، وعلى الأرجح لن يفعل ذلك حتى رحيله.

إجمالا لعب نجم الوسط 70 مباراة مع يوفي، مسجلا 6 أهداف، ومتوجا بالدوري الإيطالي وكأس إيطاليا وكأس السوبر مرة واحدة لكل منهم.

وقضى رامسي النصف الثاني من الموسم الماضي معارا في صفوف رينجرز الاسكتلندي، حيث أهدر ركلة جزاء في نهائي الدوري الأوروبي والتي قادت أينتراخت فرانكفورت الألماني للتتويج باللقب.

ولا يبدو مستقبل رامسي واضحا في تورينو، حيث عاد بول بوجبا في صفقة انتقال حر من مانشستر يونايتد، مما يقلص حظوظه في الظهور مجددا بخط وسط السيدة العجوز.

اقرأ أيضا:

رسالة هالاند المرعبة لجماهير مانشستر يونايتد

تريزيجيه يكشف عن سر اختياره لـ طرابزون

تين هاج يكشف عن طموحه مع يونايتد

هل يعود ميكيسوني إلى فريقه القديم؟

مفاجأة في قصة رونالدو ويونايتد