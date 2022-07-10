بعد 423 هدفا.. فريد يعتزل كرة القدم وينال تحية ماراكانا في حضور قياسي

اعتزل فريدريكو تشافيش جيديش "فريد" كرة القدم، بعد أن خاض مباراته الأخيرة مع فريقه فلومينينسي أمام سيارا صباح اليوم الأحد.

ودخل فريد بديلًا في الشوط الثاني خلال انتصار فلومينينسي بهدفين مقابل هدف واحد في ملعب ماراكانا، بالجولة 16 للدوري البرازيلي، ظهور هو الأخير للمهاجم الدولي البرازيلي السابق في ملاعب كرة القدم.

وسجلت المباراة حضورًا كبيرًا بواقع 63 ألف و707 مشجعًا، وهو ثاني أكبر حضور في ملعب ماراكانا الجديد لإحدى مباريات فلومينينسي.

O maior espetáculo da terra. 📸: Mailson Santana/FFC pic.twitter.com/THv1Ouo1Up — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) July 10, 2022

وصرّح فريد بعد المباراة: "لقد وعدت عائلتي ألا أبكي اليوم، لأني بكيت بالفعل بما يكفي".

وأضاف: "لا أستحق أنني أستحق كل هذا الاحتفاء من الجمهور، لم أتوقع ذلك أبدًا".

وأكمل: "ما فعله فلومينينسي لي هو شيء لا يُقدَر بثمن، أنا مدين لهم إلى الأبد، لا توجد طريقة لرد هذا الدين أبدًا".

وأتم فريد: "أشكر كل زملائي ومنافسيني وكل الأندية الأخرى ومنتخب البرازيل، وكل من شكّل جزءًا من مسيرتي، أنا ممتن إلى الأبد، كرة القدم أعطتني كل شيء".

وعلّق فريد حذائه عن عمر 38 عامًا بعد مسيرة طويلة بدأ احترافيًا في أمريكا مينيرو عام 2003.

ثم تحوّل فريد لتمثيل فريق كروزيرو لمدة عام، قبل أن ينتقل إلى الملاعب الأوروبية عام 2005 من بوابة أوليمبيك ليون الفرنسي الذي قضى في صفوفه 4 سنوات.

وسجل فريد 42 هدفًا في 124 مباراة خاضها مع ليون، وفاز معه بالدوري الفرنسي 3 مرات، بالإضافة إلى كأس فرنسا في مناسبة.

وفي 2009 عاد فريد إلى فلومينينسي وقضى في صفوفه 7 سنوات فاز خلالها بلقب الدوري، كما حصد لقب هداف الدوري مرتين.

ولعب فريد لاحقًا في الجزء الأخير من مسيرته لـ أتليتكو مينيرو وكروزيرو، ثم اختتم رحلته مع كرة القدم في صفوف فلومينينسي.

وخاض فريد 39 مباراة دولية مع منتخب البرازيل، سجل خلالها 18 هدفا بين 2005 و2014.

وشارك فريد في آخر دقيقتين من مباراة أستراليا في كأس العالم 2006، فترة كانت كافية لتسجيل هدفه المونديالي الأول.

كما تواجد في قائمة البرازيل الفائزة بكوبا أمريكا 2007 دون أن يشارك بأي دقيقة.

لاحقًا شارك فريد في نسخة 2011 وسجّل هدفًا في شباك باراجواي، قبل أن يصل لذروة تألقه مع منتخب البرازيل خلال كأس القارات 2013.

وفاز فريد بجائزة هداف البطولة التي حصدتها بلاده على أراضيها بتسجيله 5 أهداف، منها ثنائية في شباك إسبانيا بالمباراة النهائية.

لكنه اكتفى بتسجيل هدف وحيد في مونديال 2014، وكان ظهوره الدوري الأخير هو السقوط المهين بسباعية أمام ألمانيا في نصف النهائي.

وسجل فريد إجمالًا خلال مسيرته 423 هدفًا، منها 199 بقميص فلومينينسي وحده الذي لعب له على فترتين.

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